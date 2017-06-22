|
На сессии ПА ОБСЕ в Минске хотят создать спецкомитет противодействия терроризму
23.06.2017 11:16 — Новости Политики | БДГ
Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Кристин Муттонен предлагает создать специальный комитет по противодействию терроризму на предстоящей в июле в Минске сессии ПА ОБСЕ.
В своем письме к руководителям национальных делегаций и членам Бюро ассамблеи она отметила, что создание спецкомитета позволит ПА ОБСЕ заняться практической деятельностью в этой сфере и стать платформой для выработки политических решений, передает
По ее словам, учреждение данной структуры является наилучшим способом обеспечить условия, чтобы наша деятельность базировалась на эффективных наработках в сфере политики и безопасности, экономики и науки, защиты прав человека.
Кристин Муттонен отметила, что "непрекращающаяся и разрушительная череда терактов" последнего времени показали, что «теракты - это трусливые атаки из-за угла, которые часто направлены на наиболее уязвимых и незащищенных представителей нашего общества».
"Если мы хотим соответствовать ключевым ожиданиям со стороны общественности наших государств, мы должны систематизировать наше сотрудничество, чтобы дать возможность ПА ОБСЕ внести эффективный вклад в борьбу с терроризмом", - подчеркнула председатель ПА ОБСЕ.
Напомним, что заседание ПА ОБСЕ
Доктор политических наук Павел Усов считает, что проведение сессии ОБСЕ в Минске - это очередной пример того, что данная организация
К слову, официальный Минск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Кристин Муттонен предлагает создать специальный комитет по противодействию терроризму на предстоящей в июле в...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии