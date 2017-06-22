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На сессии ПА ОБСЕ в Минске хотят создать спецкомитет противодействия терроризму

23.06.2017 11:16 — Новости Политики | БДГ  
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Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Кристин Муттонен предлагает  создать специальный комитет по противодействию терроризму на предстоящей в июле в Минске сессии ПА ОБСЕ.

В своем письме к руководителям национальных делегаций и членам Бюро ассамблеи она отметила, что создание спецкомитета позволит ПА ОБСЕ заняться практической деятельностью в этой сфере и стать платформой для выработки политических решений, передает ТАСС.

По ее словам, учреждение данной структуры является наилучшим способом обеспечить условия, чтобы наша деятельность базировалась на эффективных наработках в сфере политики и безопасности, экономики и науки, защиты прав человека.

Кристин Муттонен отметила, что "непрекращающаяся и разрушительная череда терактов" последнего времени показали, что «теракты - это трусливые атаки из-за угла, которые часто направлены на наиболее уязвимых и незащищенных представителей нашего общества».

"Если мы хотим соответствовать ключевым ожиданиям со стороны общественности наших государств, мы должны систематизировать наше сотрудничество, чтобы дать возможность ПА ОБСЕ внести эффективный вклад в борьбу с терроризмом", - подчеркнула председатель ПА ОБСЕ.

Напомним, что заседание ПА ОБСЕ состоится 5-9 июля в Минске. Ожидается, что в Беларусь прибудет порядка 700 участников заседания, из них 500 человек из 56 стран мира. Для страны мероприятие такого масштаба - в новинку.

Доктор политических наук Павел Усов считает, что проведение сессии ОБСЕ в Минске - это очередной пример того, что данная организация не соответствует декларируемым целям и задачам. «С учетом того, что в 2010 году пост действующего председателя был предоставлен Казахстану, подобные сессии могут проходить даже в Северной Корее. Никакие доводы, связанные с тем, что основным мотивом проведения сессии являются события в Украине, не позволяют игнорировать факт репрессий в Беларуси и попрание прав и свобод граждан страны», - полагает он.

К слову, официальный Минск продвигает бывшую заместителя министра иностранных дел Елену Купчину на пост генерального секретаря ОБСЕ. Аналитики сходятся во мнении, что Беларусь не имеет ни малейшего шанса возглавить международную организацию, хотя Россия и поддержала белорусскую кандидатуру.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Кристин Муттонен предлагает  создать специальный комитет по противодействию терроризму на предстоящей в июле в...

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