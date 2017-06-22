На сессии ПА ОБСЕ в Минске хотят создать спецкомитет противодействия терроризму

Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Кристин Муттонен предлагает создать специальный комитет по противодействию терроризму на предстоящей в июле в Минске сессии ПА ОБСЕ.

В своем письме к руководителям национальных делегаций и членам Бюро ассамблеи она отметила, что создание спецкомитета позволит ПА ОБСЕ заняться практической деятельностью в этой сфере и стать платформой для выработки политических решений, передает ТАСС .

По ее словам, учреждение данной структуры является наилучшим способом обеспечить условия, чтобы наша деятельность базировалась на эффективных наработках в сфере политики и безопасности, экономики и науки, защиты прав человека.

Кристин Муттонен отметила, что "непрекращающаяся и разрушительная череда терактов" последнего времени показали, что «теракты - это трусливые атаки из-за угла, которые часто направлены на наиболее уязвимых и незащищенных представителей нашего общества».

"Если мы хотим соответствовать ключевым ожиданиям со стороны общественности наших государств, мы должны систематизировать наше сотрудничество, чтобы дать возможность ПА ОБСЕ внести эффективный вклад в борьбу с терроризмом", - подчеркнула председатель ПА ОБСЕ.

Напомним, что заседание ПА ОБСЕ состоится 5-9 июля в Минске. Ожидается, что в Беларусь прибудет порядка 700 участников заседания, из них 500 человек из 56 стран мира. Для страны мероприятие такого масштаба - в новинку.

Доктор политических наук Павел Усов считает, что проведение сессии ОБСЕ в Минске - это очередной пример того, что данная организация не соответствует декларируемым целям и задачам. «С учетом того, что в 2010 году пост действующего председателя был предоставлен Казахстану, подобные сессии могут проходить даже в Северной Корее. Никакие доводы, связанные с тем, что основным мотивом проведения сессии являются события в Украине, не позволяют игнорировать факт репрессий в Беларуси и попрание прав и свобод граждан страны», - полагает он.