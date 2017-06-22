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Лукашенко призвал решить вопросы с образованием и сельским хозяйством
23.06.2017 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в пятницу совещание с руководством Администрации президента и потребовал решить проблемы в сферах образования, сельского хозяйства и ЖКХ, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства в пятницу на совещании с руководством АП напомнил о том, что многие вопросы в социальной сфере и экономике Беларуси необходимо решать. Так, он призвал расставить точки над "i" в образовании.
"Мы должны в августе расставить все точки на "i" и определить сроки, в которые мы решим те проблемы, которые там остались. К примеру, учебники. Когда, где, в каком объеме мы проработаем новые учебники и издадим их? Это одна из проблем, есть и другие", — напомнил Лукашенко.
По словам президента, есть немало вопросов и в сфере сельского хозяйства, однако займутся этой темой несколько позже. "Мы договорились, что вернемся к этой проблеме осенью, после уборочной кампании", — сказал белорусский лидер.
Обсудили на совещании вопросы раскрепощения предпринимательской инициативы, жилищно-коммунального хозяйства и другие.
Белорусский лидер потребовал от участников совещания не "зачитывать отчеты", а поднимать те вопросы, которые требуют решения на уровне главы государства.
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Глава государства призвал руководство своей Администрации не "зачитывать отчеты", а поднимать вопросы, которые нужно решать на самом высоком уровне.
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