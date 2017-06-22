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Лавров рассказал журналистам о военных базах и ревности к ЕС

23.06.2017 17:43 — Новости Политики | БДГ  
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Российские базы не могут быть созданы в Беларуси без согласия ее властей.

Об этом 23 июня в интервью белорусским журналистам заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он отметил, что такое решение принято президентом Беларуси, и Россия его поддерживает. «А о каком-то присутствии российских войск за пределами согласия белорусского руководства, я думаю, никто и не помышляет», – сказал Лавров.

По его словам, военные учения, проводимые на территории Республики Беларусь совместно с Россией, являются результатом согласованных решений, которые приняли главы обоих государств в полном соответствии с обязательствами в рамках Союзного государства.

Россия также спокойно относится к тому, что Беларусь пытается нормализовать отношения с Евросоюзом.

«Что касается процесса сближения между Беларусью и ЕС, у нас нет никаких аллергий, никаких ощущений ревности. Это естественное стремление любой страны, в том числе Российской Федерации, искать взаимовыгодные связи со всеми своими соседями», – цитирует БелТА слова российского министра.

Лавров отметил, что Россия поддерживает отношения с ЕС, и никакого охлаждения этих отношений не было. Россия выступает за транспарентные, равноправные и открытые отношения между Россией и ЕС и между Беларусью и ЕС.

«Мы никогда не ставили вопрос перед нашими партнерами на постсоветском пространстве: вы должны выбирать, с кем вы хотите быть – с Россией или с Западом. Такой вопрос ставили перед странами постсоветского пространства наши западные коллеги, ставили неоднократно (чего стоил первый Майдан на Украине 2004 года, когда министры иностранных дел Евросоюза публично требовали от Киева сделать выбор: с кем вы хотите быть, с Россией или с Европой). Я считаю, что это чудовищная, подрывная политика, которая до сих пор отзывается и украинскому народу, и многим другим», – сообщил Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что Россия вернется к партнерству с Евросоюзом, если он «будет готов изменить свою нынешнюю абсолютно тупиковую линию».

 
 
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Российские базы не могут быть созданы в Беларуси без согласия ее властей. Об этом 23 июня в интервью белорусским журналистам заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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