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Лавров о сближении Беларуси с ЕС: естественное стремление любой страны

23.06.2017 21:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июн — Sputnik. Сближение с ЕС — это естественное стремление любой страны, как Беларуси, так и Российской Федерации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала ОНТ.

Лавров в пятницу провел встречу с белорусскими журналистами в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией. В общей сложности он ответил на десять вопросов, которые касались союзной проблематики.

Лавров о сближении Беларуси с ЕС: естественное стремление любой страны
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Что касается процесса сближения между Беларусью и Европейским союзом, у нас нет никаких аллергий, никаких ощущений ревности. Это естественное стремление любой страны, в том числе Российской Федерации, — искать взаимовыгодные связи со всеми своими соседями. То, что к соседям приходит озарение и они начинают отказываться от своей принудительной позиции в отношении с Беларусью, это можно только приветствовать. Надеюсь, что делают они это не для того, чтобы попытаться оторвать Беларусь от России, а просто потому, что убедились, что любые санкции — это путь в никуда. Ничего хорошего они никогда не приносят, в том числе тем, кто их заказывает и осуществляет", — сказал глава МИД.

По мнению министра, устойчивость экономик Беларуси и России зависит от активности наращивания интеграционных процессов. Открытость экономик и интеграция пойдет на пользу не только двухсторонним отношений, но и таким площадкам, как, в частности, Евразийскому союзу.

Сегодня 50 стран проявляют интерес Евразийской пятерке, ведутся переговоры, заключаются соглашения о создании зон свободной торговли. Наиболее перспективный партнер в этом отношении, по мнению Лаврова,- Китай.

"Никто не собирается, по крайней мере, в рамках тех структур, в которых мы работаем никому ничего навязывать. Все решения будут у нас приниматься в основе баланса интересов. И Беларусь, как страна, которая лежит, я бы сказал, на стыке тех процессов которые развиваются между ЕАЭС и восточными соседями и тех процессов которые происходят в Евросоюзе, обладает хорошими возможностями, чтобы вписаться органично в современные тенденции", — заключил министр.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МИД РФ выразил уверенность, что Европа стремится к союзу с Беларусью не для того, чтобы "оторвать" от России, а потому что убедилась, что санкции - это путь в...

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