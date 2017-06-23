Лукашенко встретится с президентом Вьетнама

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник проведет переговоры с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. Встреча состоится во Дворце Независимости сначала в формате "один на один", а затем и в расширенном составе с участием членов делегаций, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Стороны планируют обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества. Однако предполагается, что главной темой переговоров станет развитие торгово-экономического взаимодействия. По итогам встречи стороны планируют подписать пакет документов о расширении сотрудничества в различных сферах.

Кроме того, в этот же день президенты откроют Белорусско-вьетнамский бизнес-форум.

Официальный визит президента Вьетнама Чан Дай Куанга продлится три дня — с 26 по 28 июня. За это время глава вьетнамского государства планирует также провести переговоры с руководством правительства Беларуси и Национального собрания, встретиться с представителями вьетнамской диаспоры и студентами, а также посетить ряд белорусских предприятий и культурных объектов.