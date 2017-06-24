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Беларусь и Россия отметят 25 лет дипотношений
24.06.2017 23:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн — Sputnik. Четверть века с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией исполнится в это воскресенье.
Беларусь и Россия установили дипломатические отношения как независимые государства 25 июня 1992 года — до этого более сотни лет страны жили в одном государстве: Российской империи и Советском Союзе.
В честь 25-летия со дня установления дипотношений между Беларусью и Россией Sputnik взял серию интервью у высокопоставленных белорусских чиновников и российских дипломатов.
Так, в интервью Sputnik глава МИД Беларуси Владимир Макей оценил текущее состояние отношений между странами, высказался о торговле между РБ и РФ, а заодно — и про грядущие военные учения "Запад-2017". Читайте полное
Поделился своим видением отношений между странами, совместных учений и текущих проблем Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Беларуси Александр Суриков. Высказался дипломат также о кредитах, развитии ЕАЭС, общем
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Министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик также высказался — о строительстве БелАЭС, российском опыте реформы энергетики и участии российских компаний в
Если уделить внимание торговле между Россией и Беларусью, то торговый представитель РФ в Беларуси Константин Артюшин смотрит на ситуацию позитивно. Более того, сегодня республика, несмотря на сравнительно небольшой размер рынка, является третьим по величине
Не только политикой и экономикой живут наши страны сегодня. Например, белорусы и россияне могут жениться на территории обоих государств, а нерадивые горе-отцы от алиментов не могут спрятаться и в России. Об этом и других юридических аспектах партнерства стран рассказал Sputnik
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К юбилею дипломатических отношений двух стран Sputnik взял серию интервью у белорусских министров, дипломатов и руководства Национального банка Беларуси.
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