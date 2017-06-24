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Беларусь и Россия отметят 25 лет дипотношений

24.06.2017 23:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июн — Sputnik. Четверть века с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией исполнится в это воскресенье.

Беларусь и Россия установили дипломатические отношения как независимые государства 25 июня 1992 года — до этого более сотни лет страны жили в одном государстве: Российской империи и Советском Союзе.

В честь 25-летия со дня установления дипотношений между Беларусью и Россией Sputnik взял серию интервью у высокопоставленных белорусских чиновников и российских дипломатов.

Так, в интервью Sputnik глава МИД Беларуси Владимир Макей оценил текущее состояние отношений между странами, высказался о торговле между РБ и РФ, а заодно — и про грядущие военные учения "Запад-2017". Читайте полное интервью с Макеем на Sputnik >>

Поделился своим видением отношений между странами, совместных учений и текущих проблем Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Беларуси Александр Суриков. Высказался дипломат также о кредитах, развитии ЕАЭС, общем визовом вопросе и об отношении белорусов к россиянам >>

О судьбе "дочек" российских банков в Беларуси и доле российского рубля в белорусской корзине валют рассказывал Sputnik Сергей Калечиц. Будет ли больше российских банков в Беларуси и как "объединить" два рубля — читайте в интервью >>

Министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик также высказался — о строительстве БелАЭС, российском опыте реформы энергетики и участии российских компаний в модернизации белорусской энергосистемы >>

Если уделить внимание торговле между Россией и Беларусью, то торговый представитель РФ в Беларуси Константин Артюшин смотрит на ситуацию позитивно. Более того, сегодня республика, несмотря на сравнительно небольшой размер рынка, является третьим по величине торговым партнером России >>

Не только политикой и экономикой живут наши страны сегодня. Например, белорусы и россияне могут жениться на территории обоих государств, а нерадивые горе-отцы от алиментов не могут спрятаться и в России. Об этом и других юридических аспектах партнерства стран рассказал Sputnik министр юстиции Олег Слижевский >>

И об общей истории. Легендарный глава МИД СССР Андрей Громыко был родом из Беларуси. Sputnik подготовил грандиозный лонгрид о белорусских корнях знаменитого дипломата >>

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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К юбилею дипломатических отношений двух стран Sputnik взял серию интервью у белорусских министров, дипломатов и руководства Национального банка Беларуси.

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