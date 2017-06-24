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Эрдоган упал в обморок во время молитвы
25.06.2017 11:34 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание во время утренней молитвы в мечети, сейчас здоровье президента ничто не угрожает, сообщает
Инцидент произошел в воскресенье в мечети Мимара Синана в городе Аташехир в провинции Стамбул, где глава государства проводил праздничную молитву по случаю праздника Ураза-Байрам. В какой-то момент Эрдогану стало плохо, и он упал в обморок.
"Мне стало плохо из-за моего давления, связанного с диабетом", — заявил Эрдоган.
В настоящее время, по словам президента, он в порядке.
СМИ отмечают, что когда турецкий лидер потерял сознание к нему немедленно подбежали охранники, затем приехали врачи. Журналистов в мечеть не пустили. Эрдоган вышел к представителям СМИ после окончания молитвы.
Турецкому лидеру 63 года. В 2012 году ему делали операцию на желудке.
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Позже Эрдоган пришел в себя и заявил журналистам, что чувствует себя хорошо, а ухудшение самочувствия связано с резким скачком сахара в крови.
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