Эрдоган упал в обморок во время молитвы

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание во время утренней молитвы в мечети, сейчас здоровье президента ничто не угрожает, сообщает Sputnik Турция .

Инцидент произошел в воскресенье в мечети Мимара Синана в городе Аташехир в провинции Стамбул, где глава государства проводил праздничную молитву по случаю праздника Ураза-Байрам. В какой-то момент Эрдогану стало плохо, и он упал в обморок.

"Мне стало плохо из-за моего давления, связанного с диабетом", — заявил Эрдоган.

В настоящее время, по словам президента, он в порядке.

СМИ отмечают, что когда турецкий лидер потерял сознание к нему немедленно подбежали охранники, затем приехали врачи. Журналистов в мечеть не пустили. Эрдоган вышел к представителям СМИ после окончания молитвы.

Турецкому лидеру 63 года. В 2012 году ему делали операцию на желудке.