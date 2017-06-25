Беларусь и Россия продолжат координировать свои отношения с ЕС

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Минск и Москва намерены прилагать совместные усилия по установлению связей между Евразийским экономическим и Европейским союзами, сообщается в совместном заявлении МИД двух стран, опубликованном в воскресенье МИД Беларуси .



© Sputnik / Сергей Пушкин. Суриков: можно обсудить отмену роуминга между Беларусью и РФ

Сегодня, 25 июня, исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

В заявлении отмечается, что РФ и РБ входят в число наиболее активных участников интеграционных объединений на пространстве СНГ и выступают локомотивом продвижения новых многосторонних инициатив.

Страны активно взаимодействуют в Организации Договора о коллективной безопасности, которая стала весомым фактором стабильности и безопасности для всего региона.

"Российская Федерация и Республика Беларусь решительно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях. Считаем, что эффективное противодействие этому явлению возможно исключительно на коллективных началах, без политизации и "двойных стандартов", при строгом и неукоснительном соблюдении положений соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Глобальной контртеррористической стратегии ООН", — говорится в заявлении.

Стороны выразили совместное мнение о том, что кризис на востоке Украины не имеет военного решения и должен быть урегулирован политико-дипломатическим путем на основе Минских соглашений во всей их полноте и последовательности.

В заявлении также отмечается, что Россия и Беларусь подтверждают приверженность продолжению конструктивной работы в целях скорейшего присоединения Республики Беларусь к Всемирной торговой организации.