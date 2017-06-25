Глава МИД Венгрии: ЕС устраивает демонстративную порку

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Вместо того чтобы решать проблему нелегальных мигрантов, Евросоюз устраивает "демонстративную порку" странам, которые открыто говорят о вызовах и угрозах, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала "Беларусь-1".



© Sputnik / Виктор Толочко МИД Венгрии: ЕС нужно выстраивать отношения с ЕАЭС

Он отметил, что в Евросоюзе излишне эмоционально относятся к утверждениям о неэффективности санкций.

"Ограничения в политике и экономике в отношении России не принесли нужного результата. Когда в Европе поднимают вопрос о неэффективности санкций, дискуссия принимает эмоциональную окраску. Тех, кто хочет сбалансированного диалога, обвиняют в том, что они являются агентами Путина", — пояснил министр.

Также он отметил, что у Беларуси и Венгрии нет политических проблем в двусторонних отношениях.

"Беларусь является идеальным архитектором моста между востоком и западом. Минск уже стал синонимом надежды на мир в Украине. Мы не осуждаем никогда никого. Мы сыты по горло тем, что нам пытаются читать лекции и нравоучения. Нам надоели попытки оказать давление извне на наши внутренние дела. С Беларусью у нас есть пространство для роста: фармацевтика дает порядка тридцати процентов нашей двусторонней торговли. Наши взгляды на развитие атомной энергетики также совпадают", — рассказал Сийярто.