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Глава МИД Венгрии: ЕС устраивает демонстративную порку

25.06.2017 21:38 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июн — Sputnik. Вместо того чтобы решать проблему нелегальных мигрантов, Евросоюз устраивает "демонстративную порку" странам, которые открыто говорят о вызовах и угрозах, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала "Беларусь-1".

Глава МИД Венгрии: ЕС устраивает демонстративную порку
© Sputnik / Виктор Толочко
МИД Венгрии: ЕС нужно выстраивать отношения с ЕАЭС

Он отметил, что в Евросоюзе излишне эмоционально относятся к утверждениям о неэффективности санкций.

"Ограничения в политике и экономике в отношении России не принесли нужного результата. Когда в Европе поднимают вопрос о неэффективности санкций, дискуссия принимает эмоциональную окраску. Тех, кто хочет сбалансированного диалога, обвиняют в том, что они являются агентами Путина", — пояснил министр.

Также он отметил, что у Беларуси и Венгрии нет политических проблем в двусторонних отношениях.

"Беларусь является идеальным архитектором моста между востоком и западом. Минск уже стал синонимом надежды на мир в Украине. Мы не осуждаем никогда никого. Мы сыты по горло тем, что нам пытаются читать лекции и нравоучения. Нам надоели попытки оказать давление извне на наши внутренние дела. С Беларусью у нас есть пространство для роста: фармацевтика дает порядка тридцати процентов нашей двусторонней торговли. Наши взгляды на развитие атомной энергетики также совпадают", — рассказал Сийярто.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава министерства иностранных дел и торговли Венгрии считает, что Евросоюз относится с лицемерием к проблеме мигрантов.

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