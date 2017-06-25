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Беларусь и Россия могут взаимно признать визы до конца года
26.06.2017 11:12 — Новости Политики | БДГ
Беларусь и Россия подготовят межправительственное соглашение о взаимном признании виз до конца 2017 года.
Как сообщил посол России в Минске Александр Суриков в интервью телеканалу "Беларусь-1", сейчас идет работа над документом. «Я так понимаю, что к концу года это межправсоглашение будет готово», - сказал он.
По его словам, в результате соглашения виза, выданная Беларусью гражданину третьей страны, автоматически будет признаваться в России, благодаря чему он без всяких вопросов сможет прибыть в Россию и наоборот.
Говоря о переводе в международные сектора в российских аэропортах рейсов в Беларусь и из Беларуси, дипломат заявил, что это было сделано в связи с введением Беларусью пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран. «У спецслужб есть вполне определенные сомнения: как бы среди граждан третьих стран не оказались лица, которые, воспользовавшись нашей открытой границей, попадут к нам», - сказал он.
Напомним, что ассиметричную реакцию российской стороны вызвал подписанный в январе Александр Лукашенко
По данным ВЦИОМ, россияне поддержали действия своих властей, негативно оценив введение Беларусью
Кроме того, с 15 мая все рейсы между РФ и Беларусью
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Беларусь и Россия подготовят межправительственное соглашение о взаимном признании виз до конца 2017 года.
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