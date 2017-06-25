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Беларусь и Россия могут взаимно признать визы до конца года

26.06.2017 11:12 — Новости Политики | БДГ  
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Беларусь и Россия подготовят межправительственное соглашение о взаимном признании виз до конца 2017 года.

Как сообщил посол России в Минске Александр Суриков в интервью телеканалу "Беларусь-1", сейчас идет работа над документом. «Я так понимаю, что к концу года это межправсоглашение будет готово», - сказал он.

По его словам, в результате соглашения виза, выданная Беларусью гражданину третьей страны, автоматически будет признаваться в России, благодаря чему он без всяких вопросов сможет прибыть в Россию и наоборот.

Говоря о переводе в международные сектора в российских аэропортах рейсов в Беларусь и из Беларуси, дипломат заявил, что это было сделано в связи с введением Беларусью пятидневного безвизового режима для граждан 80 стран. «У спецслужб есть вполне определенные сомнения: как бы среди граждан третьих стран не оказались лица, которые, воспользовавшись нашей открытой границей, попадут к нам», - сказал он.

Напомним, что ассиметричную реакцию российской стороны вызвал подписанный в январе Александр Лукашенко указ о безвизовом въезде в страну для граждан 80 государств, которые въезжают в Беларусь на срок до пяти дней через Национальный аэропорт в Минске. 6 февраля вступило в силу решение Федеральной службы безопасности России об установлении пограничных зон на границе с Беларусью.

По данным ВЦИОМ, россияне поддержали действия своих властей, негативно оценив введение Беларусью безвизового режима для иностранцев. Тем не менее, с 12 февраля белорусский безвизовый режим вступил в действие.

Кроме того, с 15 мая все рейсы между РФ и Беларусью были переведены в международные сектора: пассажиры, которые не являются гражданами одной из стран, проходят пограничный контроль. Его не проходят граждане Беларуси и РФ — они могут пересекать границу по паспортам, как и ранее. В Пограничной службе России пояснили, что проверка документов в том числе связана с указом об отмене белорусских виз для граждан 80 стран.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия подготовят межправительственное соглашение о взаимном признании виз до конца 2017 года.

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