МИНСК, 26 июн – Sputnik. Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим был вызван в МИД Беларуси в связи с его недавними высказываниями об учениях "Славянское братство – 2017", сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Белорусско-российско-сербские учения "Славянское братство – 2017" прошли в середине июня. Выступая на конференции Ostrogorski Forum в Минске, Кизим заявил, что наблюдатели на учениях смогли увидеть только "театрализованное представление", тогда как сами учения прошли без международного наблюдения. В выступлении дипломат также отметил, что Беларуси не стоит недооценивать внешние угрозы. "Мой военный атташе поехал туда, для них устроили показательный фарс. Им показали театрализованное представление по захвату террористической группы на дамбе. Очень классно сделано. А сами учения прошли в другом месте, куда не пригласили ни одного наблюдателя, военного атташе. Надо демонстрировать большую открытость", – сказал посол.

"Послу Украины было указано на то, что сделанные им заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений между Беларусью и Украиной, являются некорректными и содержат необоснованные обвинения Беларуси в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ", – говорится в сообщении МИД республики.

Там добавили, что внимание посла было обращено на то, что учение "Славянское братство – 2017" было проведено в полном соответствии с нормами международного права и обязательствами Беларуси в рамках ОБСЕ.

"При этом приглашение военных атташе, том числе Украины, на данное учение являлось исключительно жестом доброй воли с белорусской стороны, что свидетельствовало о высокой транспарентности мероприятия", – добавили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Беларусь в полном соответствии с инициативой президента страны о создании "пояса добрососедства" неизменно демонстрировала в отношении своих украинских соседей военную доверие и открытость. По приглашению белорусской стороны военные наблюдатели Украины, как и других соседних государств, наблюдали за активными фазами всех основных военных учений – от "Неман 2001" и до "Запад – 2013". "Важно учесть, что в полном соответствии с нашими международными обязательствами мы могли бы не приглашать на них иностранных представителей", – отметили в МИД.

В то же время в рамках указанных Венских документов в этот период Украина ни разу не приглашала военных наблюдателей из Беларуси для наблюдения за самой крупной военной деятельностью, проводимой на украинской территории. Кроме того, представители аппарата военного атташе Республики Беларусь в Украине с 2013 года не приглашались ни на одно военное многонациональное или национальное учение, проводимое на украинской территории.

Белорусская сторона рассчитывает на продолжение конструктивного диалога в сфере обороны и безопасности в регионе, резюмировали в министерстве.