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За что вызвали в МИД посла Украины

26.06.2017 16:38 — Новости Политики | БДГ  
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Пресс-служба ведомства сообщает, что глава украинского диппредставительства Игорь Кизим был вызван за его заявления об учениях «Славянское братство-2017».

На конференции Ostrogorski Forum в Минске, Кизим заявил, что наблюдатели на учениях видели лишь «театрализованное представление», а позже добавил, что Беларуси не стоит недооценивать внешние угрозы, пишет РИА.

МИД указал Кизиму, что его заявление «не соответствует высокому уровню дружественных отношений Беларуси и Украины, некорректно само по себе, и в нем есть необоснованные обвинения в адрес нашей страны за несоблюдение мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ».

В ответ на заявление Кизима об отсутствии международных наблюдателей МИД указал, что учение было проведено «в полном соответствии с нормами международного права и обязательствами Беларуси в рамках ОБСЕ», которые не обязывают приглашать на военные учения иностранных представителей.

В то же время, «представители аппарата военного атташе Беларуси в Украине с 2013 года не приглашались ни на одно армейское многонациональное или национальное учение, которое проводится на украинской территории, говорится в заявлении МИД Беларуси».

Белорусская сторона рассчитывает на продолжение конструктивного диалога в сфере обороны и безопасности в регионе, подытожили в МИД Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-служба ведомства сообщает, что глава украинского диппредставительства Игорь Кизим был вызван за его заявления об учениях «Славянское братство-2017».

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