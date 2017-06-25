Президент Вьетнама прибыл с официальным визитом в Беларусь

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Президент Вьетнама Чан Дай Куанг во вторник прибыл с официальным визитом в Беларусь, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Визит продлится до 28 июня, его программой запланированы переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Главы государств проведут встречу 27 июня во Дворце Независимости в формате "один на один", а также в расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны обсудят весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, а главной темой переговоров станет развитие торгово-экономического взаимодействия", — сообщили в пресс-службе.

Ожидается, что по итогам встречи двух лидеров будет подписан пакет документов о расширении сотрудничества в различных сферах.

В этот же день Лукашенко и Чан Дай Куанг примут участие в открытии Белорусско-вьетнамского бизнес-форума.

Программа официального визита президента Вьетнама также предусматривает переговоры с руководством правительства Беларуси и Национального собрания, встречу с представителями вьетнамской диаспоры и студентами, посещение ряда белорусских предприятий и культурных объектов.

В понедельник, сразу после прибытия в Национальный аэропорт Минск, вьетнамский лидер встретится с представителями общества дружбы "Беларусь — Вьетнам", вьетнамской диаспоры и студентами.