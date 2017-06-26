|
Лавров и Тиллерсон поговорили по телефону о террористах в Сирии
26.06.2017 22:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в телефонном разговоре борьбу против террористов в Сирии, сообщили в МИД РФ.
© Sputnik Виталий Тимкив
Телефонный разговор состоялся в понедельник, 26 июня, по инициативе американской стороны.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили тематику урегулирования кризиса в Сирии, включая необходимость закрепления режима прекращения огня, в частности через астанинский процесс, наращивания борьбы против террористических группировок и пресечения попыток применения химических отравляющих веществ", — рассказали в российском МИД.
Лавров призвал Вашингтон принять меры для недопущения провокаций в отношении сирийских правительственных войск, ведущих операции против террористов.
Глава МИД РФ и госсекретарь условились продолжать контакты, в том числе по вопросам двусторонней повестки дня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава российской дипломатии призвал своего американского коллегу принять меры для недопущения провокаций в отношении армии Сирии.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии