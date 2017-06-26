Лавров и Тиллерсон поговорили по телефону о террористах в Сирии

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в телефонном разговоре борьбу против террористов в Сирии, сообщили в МИД РФ.



© Sputnik Виталий Тимкив Россия нанесла удар крылатыми ракетами по объектам ИГ в Сирии

Телефонный разговор состоялся в понедельник, 26 июня, по инициативе американской стороны.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили тематику урегулирования кризиса в Сирии, включая необходимость закрепления режима прекращения огня, в частности через астанинский процесс, наращивания борьбы против террористических группировок и пресечения попыток применения химических отравляющих веществ", — рассказали в российском МИД.

Лавров призвал Вашингтон принять меры для недопущения провокаций в отношении сирийских правительственных войск, ведущих операции против террористов.

Глава МИД РФ и госсекретарь условились продолжать контакты, в том числе по вопросам двусторонней повестки дня.