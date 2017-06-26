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Лавров и Тиллерсон поговорили по телефону о террористах в Сирии

26.06.2017 22:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в телефонном разговоре борьбу против террористов в Сирии, сообщили в МИД РФ.

Лавров и Тиллерсон поговорили по телефону о террористах в Сирии
© Sputnik Виталий Тимкив
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Телефонный разговор состоялся в понедельник, 26 июня, по инициативе американской стороны.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили тематику урегулирования кризиса в Сирии, включая необходимость закрепления режима прекращения огня, в частности через астанинский процесс, наращивания борьбы против террористических группировок и пресечения попыток применения химических отравляющих веществ", — рассказали в российском МИД.

Лавров призвал Вашингтон принять меры для недопущения провокаций в отношении сирийских правительственных войск, ведущих операции против террористов.

Глава МИД РФ и госсекретарь условились продолжать контакты, в том числе по вопросам двусторонней повестки дня.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава российской дипломатии призвал своего американского коллегу принять меры для недопущения провокаций в отношении армии Сирии.

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