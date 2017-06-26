Скандал в CNN: увольнения и цензура статьей про Россию

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Касающиеся России публикации CNN теперь будут утверждаться лично руководством медиакомпании, сообщил накануне портал BuzzFeed .



© Sputnik Евгений Биятов Захарова предложила ООН бороться с фейковыми новостями

Скандал разгорелся в конце минувшей недели: на сайте компании была выпущена статья якобы имевшей место встрече экс-советника президента США с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Вскоре после публикации выяснилось, что информация в статье не проверена — из-за этого руководство было вынуждено удалить материал с сайта и ужесточить свои подходы к публикации материалов о России. Теперь любой материал, упоминающий Россию должен быть согласован с вице-президентом компании Джейсоном Фаркасом и главным редактором CNNMoney Ричем Барбьери.

Из-за скандала CNN покинула команда из трех человек, ответственная за выпуск непроверенного материала.

Уже позже и экс-советник президента США, и Дмитриев указывали на несоответствие материала статьи действительности.

Ситуация вокруг непроверенных новостей о России — не первый скандал для крупной медиакорпорации. Так, некоторое время назад ведущий новостной программы Крис Куомо заявлял о том, что посещение сайта WikiLeaks и просмотр выложенных там писем с сервера Хиллари Клинтон является противозаконным. Были зафиксированы и другие примеры фальсификации новостей и фактов журналистами CNN.

Еще в ходе предвыборной кампании нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял CNN в распространении лживых новостей ("fake news"): он подчеркивал, что телеканал часто использует непроверенную или заведомо ложную информацию в интересах своих политических "кураторов".

Wow, did you see how badly @CNN (Clinton News Network) is doing in the ratings. With people like @donlemon , who could expect any more? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 сентября 2016 г. ​

. @CNN is unwatchable. Their news on me is fiction. They

are a disgrace to the broadcasting industry and an arm of the Clinton campaign. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 сентября 2016 г.