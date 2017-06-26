Беларусь хочет нарастить поставки во Вьетнам хлоркалия и техники

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что отношения республики и Вьетнама выходят на качественно иной уровень.

Во вторник Лукашенко и прибывший с официальным визитом в Минск президент Вьетнама Чан Дай Куанг провели переговоры сначала в формате "один на один", а затем и в расширенном составе.

"Дружественные отношения белорусского и вьетнамского народов, зародившиеся еще во времена Советского Союза, никогда не прерывались и в результате всестороннего и поступательного развития выходят на качественно новый уровень. Мы не забыли крылатое выражение той эпохи об отношениях с Вьетнамом "велико расстояние, но близки наши сердца". Оно и сегодня как нельзя лучше характеризует белорусско-вьетнамское взаимодействие", — сказал Лукашенко на переговорах в расширенном формате. Его слова приводит пресс-служба президента.

По его словам, в Беларуси следят за успехами Вьетнама и развитием экономики этой страны. В Минске убеждены, что это создает предпосылки для реализации совместных внешнеполитических и внешнеэкономических инициатив.

Курс на дружбу и сотрудничество

Глава государства подчеркнул, что белорусский и вьетнамский народы имеют большую историю добрых взаимоотношений.

"Каждый вьетнамец хорошо помнит прошлую войну и ту цену, которую вы заплатили за свободу и независимость. Помним и знаем об этом и мы. Потому что мы были тогда рядом с вами на вьетнамской земле. Да и после этой ожесточенной войны мы всячески старались помочь своим вьетнамским братьям в восстановлении страны, народного хозяйства, в нормализации жизни", — сказал президент.

Он подчеркнул, что в Минске готовы следовать этому курсу и далее.

Белорусская сторона рассчитывает на политические добрые отношения, а также на расширение торговли.

Кстати, примечательно, что в 60-х годах ХХ века именно Беларуси Вьетнам подарил слониху Машку. Она прибыла в Гродненский зоопарк из Вьетнамской народно-освободительной армии и некоторое время жила там. Машка была единственным и первым слоном в Беларуси. Через несколько лет соседом Машки стал печально известный слон Сурак.

Калий, техника и продовольствие

Лукашенко заявил также о том, что Беларусь готова наращивать поставки во Вьетнам калийных удобрений, техники и продовольствия.

"Беларусь готова не только наращивать поставки на вьетнамский рынок калийных удобрений, грузовой, автобусной и карьерной техники, тракторов, иной промышленной и продовольственной продукции, но и увеличивать закупки вьетнамских товаров", — заявил глава государства на переговорах в расширенном формате.

По его словам, Беларусь заинтересована в импорте морепродуктов, рыбы, риса, чая, кофе, специй, тропических фруктов, каучука и иных товаров.

В свою очередь компании Вьетнама могут принять активное участие в реализации различных проектов в Беларуси, в том числе в области сельского хозяйства, промышленности, туризма.

Президент также отметил преимущества работы с Беларусью, которая является членом ЕАЭС и стороной соглашения о зоне свободной торговли между Беларусью и Вьетнамом.

Президент добавил, что белорусские власти готовы оказать максимальное содействие вьетнамским партнерам в работе на рынке республики.

Со своей стороны Чан Дай Куанг подчеркнул, что видит большие перспективы для сотрудничества с Беларусью.

"Я готов с вами обсуждать все меры для углубления сотрудничества. Особое внимание необходимо уделить развитию торгово-экономических связей", — сказал Чан Дай Куанг. Президент Вьетнама отметил, что у Беларуси и Вьетнама общая многолетняя история, которая написана в том числе кровью.

"Когда мы вели войну за независимость, вы были рядом с нами. Мы за это очень признательны и дорожим этим", — подчеркнул он.

Вьетнамский лидер добавил, что рад посещать с визитом красивую, героическую и гостеприимную Беларусь, и поблагодарил Лукашенко от имени всей делегации за теплый и братский прием.