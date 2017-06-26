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Латыши попросили Лукашенко не пускать в Беларусь депутата-националиста

27.06.2017 13:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн — Sputnik. Группа латвийских активистов направила письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой не пускать в республику на сессию ПА ОБСЕ депутата Эдвинса Шноре, сообщил во вторник портал Sputnik Latvija.

Латыши попросили Лукашенко не пускать в Беларусь депутата-националиста
© Sputnik Алексей Никольский
Лукашенко примет участие в минской сессии ПА ОБСЕ

Депутат правых взглядов в партийной газете назвал русскоязычное население Латвии "русской вшой". Этот же депутат 5 июля должен прибыть в Минск для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в качестве главы латвийской делегации.

Латвийские активисты написали коллективное письмо белорусскому президенту и призвали его не пускать Шноре в страну.

"Это уже давно не национализм, а самый настоящий нацизм. Как тут не вспомнить слова Гиммлера, который науськивал своих подчиненных убивать евреев: "Избавление от вшей — не вопрос идеологии, это вопрос гигиены. Точно так же для нас антисемитизм не является вопросом идеологии, это — вопрос гигиены". Шноре — достойный ученик Гиммлера", — обратились к белорусскому лидеру активисты.

Sputnik Беларусь пока не располагает реакцией белорусских властей на это обращение.

Комиссия латвийского Сейма по этике уже вынесла за оскорбительные высказывания депутату Шноре устное порицание.

К слову, подобный скандал вокруг Шноре — не первый. Депутат уже позволял себе высказывать националистические взгляды, за что несколько раз активисты и правозащитники призывали правоохранителей наказать парламентария. До сих пор к Шноре, по сути, никаких санкций применено не было.

 
Теги: Минск
 
 
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Депутат Эдвинс Шноре назвал русскоязычное население Латвии "русской вошью", а активисты уверены: с такими взглядами парламентарию не место на белорусской земле.

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