Латыши попросили Лукашенко не пускать в Беларусь депутата-националиста

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Группа латвийских активистов направила письмо президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой не пускать в республику на сессию ПА ОБСЕ депутата Эдвинса Шноре, сообщил во вторник портал Sputnik Latvija .



© Sputnik Алексей Никольский Лукашенко примет участие в минской сессии ПА ОБСЕ

Депутат правых взглядов в партийной газете назвал русскоязычное население Латвии "русской вшой". Этот же депутат 5 июля должен прибыть в Минск для участия в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в качестве главы латвийской делегации.

Латвийские активисты написали коллективное письмо белорусскому президенту и призвали его не пускать Шноре в страну.

"Это уже давно не национализм, а самый настоящий нацизм. Как тут не вспомнить слова Гиммлера, который науськивал своих подчиненных убивать евреев: "Избавление от вшей — не вопрос идеологии, это вопрос гигиены. Точно так же для нас антисемитизм не является вопросом идеологии, это — вопрос гигиены". Шноре — достойный ученик Гиммлера", — обратились к белорусскому лидеру активисты.

Sputnik Беларусь пока не располагает реакцией белорусских властей на это обращение.

Комиссия латвийского Сейма по этике уже вынесла за оскорбительные высказывания депутату Шноре устное порицание.

К слову, подобный скандал вокруг Шноре — не первый. Депутат уже позволял себе высказывать националистические взгляды, за что несколько раз активисты и правозащитники призывали правоохранителей наказать парламентария. До сих пор к Шноре, по сути, никаких санкций применено не было.