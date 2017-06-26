МИНСК, 27 июн — Sputnik. Беларусь и Вьетнам в ближайшие год-два должны выйти на объем взаимной торговли в 500 миллионов долларов, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко по окончании переговоров с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.



© Фото: пресс-служба президента Беларуси Беларусь хочет нарастить поставки во Вьетнам хлоркалия и техники

Белорусский лидер отметил положительную динамику в экономическом взаимодействии двух стран. Например, увеличивается объем поставок сельскохозяйственной продукции, кондитерских изделий, машинокомплектов.

"Эффективная реализация преимуществ зоны свободной торговли между Вьетнамом и Беларусью как страной-участницей ЕАЭС создает дополнительные возможности для динамичного наращивания товарооборота. Сегодня мы договорились, что нашей целью в ближайшие год-два станет товарооборот в полмиллиарда долларов", — заявил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы белорусского государства.

Он подчеркнул, что в основе белорусско-вьетнамского сотрудничества лежат промышленная кооперация, реализация инфраструктурных и аграрных проектов, разведка и добыча полезных ископаемых.

В ходе переговоров президенты двух государств уделили особое внимание созданию во Вьетнаме совместного производства техники МАЗ, поставкам белорусских самосвалов и тракторов. Также рассматривались вопросы импорта в Беларусь вьетнамских товаров.

Белорусские названия станций метро

Встречаясь с вьетнамским коллегой в расширенном составе, президент Беларуси предложил привлечь белорусских специалистов для строительства станций метро "Минская" и "Белорусская" в Ханое и Хошимине.

"Почему бы нам не спроектировать станции метро "Минская" в Ханое и "Белорусская" в Хошимине", — сказал Лукашенко.

Уже создано и действует представительство компании "Минскметропроект" во Вьетнаме. Организация способна разработать проекты любой сложности, добавил белорусский президент.

"Минскметропроект" подписал документы о намерении сотрудничества с ведущей вьетнамской проектной компанией "Транспорт Инжиниринг Дизайн" в сфере проектирования во Вьетнаме метро, подземных тоннелей и переходов с участием белорусских работников, а также одной из крупнейших вьетнамских строительных компаний Lung Lo Construction Corporation. Представительство белорусской организации было открыто в феврале 2017 года в Ханое.

Лукашенко также считает, что белорусских специалистов также можно привлечь к участию в инфраструктурных проектах по разработке нефтяных и горных недр Вьетнама.