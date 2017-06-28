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Лукашенко и Путина ждут на Форуме регионов в Москве

28.06.2017 20:58 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл —Sputnik. Белорусская делегация прибыла в Москву для участия в IV Форуме регионов Беларуси и России, который откроется в Москве в "Экспоцентре" в четверг, 30 июня там ждут президентов Беларуси и России сообщил телеканал ОНТ.

Лукашенко и Путина ждут на Форуме регионов в Москве
Пресс-служба президента РФ
Позитивный фон для встречи Путина и Лукашенко

Президент Беларуси 29 и 30 июня совершит визит в Россию для участия в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. В составе белорусской делегации председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович, депутаты, чиновники и бизнесмены.

Планируется, что в церемонии открытия Форума регионов примут участие главы верхних палат белорусского и российского парламентов. Как ожидается, во второй день работы Форум посетят президенты Беларуси и России.

Как отметил Михаил Мясникович, в рамках Форума регионов будет подписано экспортных контрактов на 400 миллионов.

Традиционно, на Форум регионов Беларусь везет лучшую отечественную продукцию.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко также выразила надежду, что Лукашенко и Путин найдут возможность для участия в Форуме. По ее словам, именно участие президентов подтверждает тот факт, что мероприятие имеет большое значение. 

 
Теги: Минск
 
 
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Делегация белорусских сенаторов, чиновников и бизнесменов уже прибыла в Москву, в четверг состоится церемония открытия Форума регионов.

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