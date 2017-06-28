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Вьетнам ждет от Беларуси маленьких тракторов и автобусов

28.06.2017 20:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн Sputnik. Производство белорусских автобусов планируют создать во Вьетнаме, также азиатская страна заинтересована в поставках белорусских тракторов, велосипедов и мотоциклов, заявил в эфире телеканала СТВ заместитель премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Фам Бин Мин.

Вьетнам ждет от Беларуси маленьких тракторов и автобусов
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
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Сегодня завершается официальный визит в Минск президента Вьетнама Чан Дай Куанга. Во время его визита прошла встреча с белорусским президентом Александром Лукашенко. Также в Минске состоялся белорусско-вьетнамский бизнес-форум. Члены вьетнамской делегации посетили ряд предприятий, в том числе МАЗ.

"В первую очередь нам интереса техника, которая соответствует нашим условиям — это маленькие трактора и автобусы. Мы очень рады, что МАЗ создает совместное предприятие во Вьетнаме"- заявил вице-премьер Фам Бим Мин.

По его словам, Вьетнам заинтересован в том, что это совместное предприятие работало успешно.

Стороны рассчитывают, что предприятие будет приносить до 50 миллионов долларов в год. 

Вьетнамская сторона также высказала заинтересованность белорусских велосипедов и мотоциклов.

 
Теги: Минск
 
 
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Стороны рассчитывают, что совместное предприятие будет приносить до 50 миллионов долларов в год.

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