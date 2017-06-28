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Совмин одобрил проект соглашение с ЕС о создании центров для нелегалов

29.06.2017 09:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн — Sputnik. Правительство Беларуси одобрило проект соглашения с Еврокомиссией о создании в республике центров временного пребывания нелегальных мигрантов.

Соответствующее постановление Совмина, подписанное премьер-министром Андреем Кобяковым 26 июня, опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Совет министров постановляет одобрить проект соглашения о финансировании в качестве основы для проведения переговоров", — говорится в документе.

Переговоры по проекту соглашения Совмин возложил на Министерство внутренних дел, при этом ведомству разрешено при необходимости вносить в документ изменения и дополнения, которые не носят принципиального характера.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия профинансирует создание в течение ближайших трех лет центров временного содержания нелегалов, на это ЕК направит семь миллионов евро. Создание таких центров предусмотрено подписанием между Беларусью и Евросоюзом соглашения по реадмиссии.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 29 июн — Sputnik. Правительство Беларуси одобрило проект соглашения с Еврокомиссией о создании в республике центров временного пребывания нелегальных...

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