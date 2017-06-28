Форум регионов Беларуси и России открылся в Москве

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Четвертый Форум регионов Беларуси и России открылся в четверг в Москве, сообщает пресс-служба Совета Республики Национального собрания Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко и Путина ждут на Форуме регионов в Москве

В этом году форум проходит под слоганом "Векторы интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества" и состоится при поддержке верхних палат парламентов Беларуси и России. Форум будет проходить два дня, на 30 июня запланировано его пленарное заседание, в котором, как ожидается, примут участие президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Как отметили в Совете Республики, на стендах форума будут работать семь секций. Они будут посвящены вопросам стимулирования развития конкурентоспособных высокотехнологичных производств России и Беларуси, научно-техническому и инновационному сотрудничеству, а также взаимодействию в сфере высоких технологий. Участники форума обсудят роль информационных технологий в развитии институтов гражданского общества Союзного государства. Одной из тем для дискуссий станут проблемы и перспективы гармонизации законодательства в условиях интеграционного развития Беларуси и России.

Кроме того, на площадке форума планируется обсудить вопрос перехода от сотрудничества регионов к сотрудничеству городов и районов.

Еще одна секция будет посвящена вопросам диверсификации взаимной торговли и устранению барьеров и ограничений в ней.

В программе мероприятия также значится очередное заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству.



Пресс-служба президента РФ Позитивный фон для встречи Путина и Лукашенко

В рамках форума организована работа специализированной выставки, цель которой — представить совместные белорусско-российские проекты, импортозамещающую высокотехнологичную инновационную продукцию, новые прорывные научно-технические решения. Традиционно состоится ярмарка-продажа белорусских товаров, представленных более чем 70 организациями, уточнили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Как заявил глава верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович в вечернем эфире телеканала ОНТ, по предварительным сведениям, в рамках форума будет подписано контрактов на сумму в 400 миллионов долларов, а также более 70 соглашений о сотрудничестве между регионами, в том числе на уровне районов и городов.

Предыдущий Форум регионов Беларуси и России проходил 8-9 июня 2016 года в Минске. В нем также принимали участие Лукашенко и Путин.

Ранее также сообщалось, что 30 июня в Москве пройдет заседание Высшего государственного Совета Союзного государства, в котором примут участие лидеры Беларуси и РФ. По информации первого вице-премьера Беларуси Василия Матюшевского, повестка ВГС включает в себя около 10 вопросов, в том числе три ключевых вопроса экономического блока: о сотрудничестве в сфере АПК, промышленной кооперации и устранении препятствий в транзите товаров.