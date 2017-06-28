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Еще четверо фигурантов «Дела патриотов» на свободе
29.06.2017 09:49 — Новости Политики | БДГ
Вечером 28 июня из СИЗО-1 по улице Володарского в Минске вышли еще четверо фигурантов «Дела патриотов».
На этот раз были освобождены Владимир Румянцев, Тимур Пашкевич, Александр Евдахо и Виктор Данилов, сообщает
Они были задержаны 21 марта в рамках уголовного дела "о подготовке массовых беспорядков". Позже им дополнительно предъявили дополнительное обвинение по статье 287 УК "Создание незаконного вооруженного формирования". После прекращения дела о подготовке массовых беспорядков они оставались под стражей в рамках второго уголовного дела.
Под стражей из более чем 30-и задержанных продолжают оставаться Алексей Абрамов, Андрей Дундуков, Иван Ковальчук, Андрей Комлик-Яматин, Мирослав Лозовский, Виктор Мороз и Дмитрий Новик.
Напомним, что вечером 27 июня на свободу после трех месяцев заключения
В начале июня стало известно, что КГБ
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Вечером 28 июня из СИЗО-1 по улице Володарского в Минске вышли еще четверо фигурантов «Дела патриотов».
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