Еще четверо фигурантов «Дела патриотов» на свободе

Вечером 28 июня из СИЗО-1 по улице Володарского в Минске вышли еще четверо фигурантов «Дела патриотов».

На этот раз были освобождены Владимир Румянцев, Тимур Пашкевич, Александр Евдахо и Виктор Данилов, сообщает «Вясна» .

Они были задержаны 21 марта в рамках уголовного дела "о подготовке массовых беспорядков". Позже им дополнительно предъявили дополнительное обвинение по статье 287 УК "Создание незаконного вооруженного формирования". После прекращения дела о подготовке массовых беспорядков они оставались под стражей в рамках второго уголовного дела.

Под стражей из более чем 30-и задержанных продолжают оставаться Алексей Абрамов, Андрей Дундуков, Иван Ковальчук, Андрей Комлик-Яматин, Мирослав Лозовский, Виктор Мороз и Дмитрий Новик.

Напомним, что вечером 27 июня на свободу после трех месяцев заключения вышли три фигуранта дела «Белого легиона». Им изменили меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. В частности, были освобождены Сергей Стрибульский (задержан 21 марта), Александр Зимницкий и Владимир Федоров (задержаны 29 марта).