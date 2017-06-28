В Москве начался Форум регионов Беларуси и России

IV Форум регионов Беларуси и России стартовал 29 июня в Москве и продлится до 30 июня включительно. В этом году он посвящен сотрудничеству двух стран в инновационной сфере.

Пленарное заседание форума пройдет на тему "Векторы интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества". Также состоится заседание межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству, передает БелТА .

Кроме того, запланированы секционные заседания с участием профильных министерств и ведомств, представителей бизнеса двух стран, на которых рассмотрят возможности стимулирования развития высокотехнологичных конкурентоспособных производств Беларуси и России, научно-техническое сотрудничество, роль информационных технологий в развитии институтов гражданского общества, проблемы и перспективы гармонизации законодательства в условиях интеграционного развития, перспективы партнерства ИТ-компаний.

Также намечено обсуждение вопросов сотрудничества городов и районов Беларуси и России, возможностей расширения деловых связей.

В дни форума будет работать ярмарка-продажа белорусской продукции, в которой участвуют около 60 предприятий Беларуси.

Главы Совета Республики Михаил Мясникович и Совета Федерации Валентина Матвиенко уже открыли в рамках форума выставку достижений в инновационной и научно-технической сфере. Экспозиция посвящена достижениям Беларуси и России в сфере инноваций, высоких технологий, ИТ. На ней представлены лучшие образцы высокотехнологичной продукции, в том числе в сфере электротранспорта и металлургии.

Валентина Матвиенко предложила Беларуси активизировать сотрудничество, чтобы содействовать сохранению и росту конкурентоспособности экономик двух стран, успешно конкурировать на мировых рынках. Особое внимание в своем выступлении Валентина Матвиенко уделила укреплению регионального сотрудничества Беларуси и России. По ее словам, чем активнее оно будет расширяться, тем больше будет отдача от двустороннего взаимодействия.

Михаил Мясникович также выказал большие надежды в связи с выставкой, т.к. на ней представлены самые перспективные инновации. "Наши проекты востребованы, дают практические результаты. Мы действительно способны решать многие задачи совместно, в том числе в сфере импортозамещения. Речь о продукции 5-го и 6-го технологических укладов", - сказал он.

Напомним, что одновременно с форумом в Москве пройдет встреча президентов двух стран в рамках заседания Высшего Государственного совета Союзного государства 30 июня. Мероприятие посвящено итогам торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году. В числе тем и вопросов значатся перспективы совместного сотрудничества в машиностроении и АПК, вопросы обеспечения деятельности органов Союзного государства.

Кроме того, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят двусторонние отношения и актуальные международные проблемы. А перед этим примут участие в работе IV форума регионов России и Беларуси.