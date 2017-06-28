Мясникович и Матвиенко открыли выставку на Форуме регионов

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко открыли в четверг в Москве выставку достижений в инновационной и научно-технической сфере.

В четверг в Москве открылся четвертый Форум регионов Беларуси и России, выставка проходит в рамках этого мероприятия.



© Sputnik Валерий Мельников IV Форум регионов России и Беларуси

Экспозиция выставки посвящена достижениям двух стран в сфере инноваций, высоких технологий, IT. На выставке представлены десятки лучших образцов высокотехнологичной продукции, в том числе в сфере электротранспорта и металлургии.

Вместе развивать "умную экономику"

Россия и Беларусь должны сотрудничать в сфере "умной экономики", развивать предприятия, которые успешно внедряют науку в производство, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на открытии выставки инноваций.

Она подчеркнула, что стало уже доброй традицией в рамках межрегиональных форумов проводить выставки достижений двух стран. Она отметила, что на выставке представлены десятки образцов высокотехнологичной продукции, выпускаемой российскими и белорусскими предприятиями. Это образцы продукции радиоэлектроники, нанотехнологий, информационных технологий, достижений промышленности в сельском хозяйстве, металлургии.

По словам сенатора, на выставке представлены предприятия двух стран, которые успешно внедряют науку в производство и тем самым создают условия для развития "умной экономики".

"Именно такие лидеры составляют основу строительства в России и Белоруссии новой, современной "умной экономики". Медлить с этим нельзя, конкуренция на глобальном рынке растет, и мы должны переходить от деклараций к более активным действиям, чтобы сохранять конкурентоспособность наших экономик", — сказала Матвиенко.



© Sputnik Валерий Мельников Открытие IV Форума регионов России и Беларуси в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве

В свою очередь глава Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович отметил, что республика ожидает высоких результатов от межрегионального форума двух стран. Он подчеркнул, что на выставке представлены самые перспективные инновации. По его словам, "экспозицию можно разделить на две части: результаты российско-белорусской кооперации и уникальные достижения двух стран".

Глава верхней палаты парламента Беларуси отметил, что на выставке представлены и молодежные проекты.

"Наши проекты востребованы, дают практические результаты. Мы способны решать многие задачи совместно, в том числе в сфере импортозамещения", — подчеркнул он.



© Sputnik Валерий Мельников Михаил Мясникович на открытии IV Форума регионов России и Беларуси

Матвиенко выразила надежду, что в ходе форума и проходящей выставки будут подписаны двусторонние соглашения, которые будут определять перспективы экономического сотрудничества.

14 кластеров белорусских инноваций

Как сообщили в пресс-службе Совета Республики Национального собрания условно экспозицию можно разделить на две части: результаты белорусско-российской кооперации и уникальные достижения двух стран.

Белорусские инновации объединены на выставке в 14 кластеров по приоритетным направлениям. Это машиностроение; космические технологии; микроэлектроника и солнечная энергетика; электротранспорт; проект по созданию совместного белорусско-российского двигателя; биотехнологии; передовые разработки высокого уровня; высокие технологии в здравоохранении; аддитивные технологии 3D-печати и наноиндустрия; химия и нефтехимия; информационно-коммуникационные технологии; молодежные проекты; инновации в легкой промышленности; книги Беларуси. В дни форума будет работать ярмарка-продажа белорусской продукции, в которой участвуют около 60 предприятий Беларуси.



© Sputnik Валерий Мельников Продукция АО "Белшина" на IV Форуме регионов России и Беларуси

Форум регионов Беларуси и России организуется с целью содействия расширению прямых контактов между странами, в том числе по линии законодательной и исполнительной ветвей власти, деловых кругов, а также выработки рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы для ускоренного развития экономик двух государств. Мероприятие проводится под эгидой Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России.