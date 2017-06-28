Беларусь выступает за мирное решение проблем в Венесуэле

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Беларусь обеспокоена ситуацией в Венесуэле и выступает за мирное решение проблем в латиноамериканской стране, заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик.



© Sputnik Владимир Астапкович Полицейский вертолет обстрелял в Венесуэле здание МВД и суда

Несколько сотрудников спецслужб Венесуэлы под командованием офицера Оскара Переса 27 июня угнала вертолет полиции, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и Верховного суда. Нападавшие объявили борьбу с режимом действующего президента страны Николаса Мадуро. После инцидента они скрылись. Власти разыскивают их. Происшествие квалифицировано как теракт.

"В Республике Беларусь с тревогой и обеспокоенностью воспринята информация об очередной попытке дестабилизации обстановки в дружественной нам Венесуэле. Считаем, что существующие в венесуэльском обществе расхождения в позициях — не повод для эскалации напряженности и разжигания гражданского неповиновения. Этот путь чреват непредсказуемыми и пагубными последствиями для мира внутри Венесуэлы", — говорится в комментарии пресс-секретаря, распространенном пресс-службой ведомства.

По словам Мирончика, Минск "категорически" не приемлет агрессивные действия, целью которых является насильственная смена действующей власти.

Кроме того, в МИД выразили солидарность с дружественным народом Венесуэлы в связи с напряженной внутриполитической и социально-экономической ситуацией. "И поддерживаем любые усилия, направленные на налаживание общенационального диалога в интересах преодоления имеющихся в венесуэльском обществе расхождений, выступаем за то, чтобы проблемы решались мирным путем и в рамках правового поля", — добавил Мирончик.

Он отметил, что единственной основой решения внутриполитических проблем Венесуэлы, как и любой страны, является уважение Конституции и национального законодательства.