Лукашенко прибыл в Россию на заседание ВГС

МИНСК, 29 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву, где завтра пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства, сообщили в эфире телеканала Беларусь 1.



© Sputnik/ Мария Амелина Форум регионов Беларуси и России открылся в Москве

Самолет белорусского лидера приземлился вечером в четверг в аэропорту Внуково-2.

Как сообщили в эфире телевидения, у трапа Лукашенко встречали госсекретарь СГ Григорий Рапота, посол Беларуси в России Игорь Петришенко, а также директор департамента госпротокола МИД России Юрий Филатов.

В четверг у Лукашенко в Москве уже состоялась встреча с руководителями крупнейших российских СМИ.

На пятницу у белорусского лидера запланировано участие в заседании ВГС, перед которым президент Беларуси проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.