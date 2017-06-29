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Лукашенко прибыл в Россию на заседание ВГС
29.06.2017 20:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву, где завтра пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства, сообщили в эфире телеканала Беларусь 1.
© Sputnik/ Мария Амелина
Самолет белорусского лидера приземлился вечером в четверг в аэропорту Внуково-2.
Как сообщили в эфире телевидения, у трапа Лукашенко встречали госсекретарь СГ Григорий Рапота, посол Беларуси в России Игорь Петришенко, а также директор департамента госпротокола МИД России Юрий Филатов.
В четверг у Лукашенко в Москве уже состоялась встреча с руководителями крупнейших российских СМИ.
На пятницу у белорусского лидера запланировано участие в заседании ВГС, перед которым президент Беларуси проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
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В четверг у президента в Москве уже состоялась встреча с руководителями крупнейших российских СМИ.
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