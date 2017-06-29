Лукашенко накормил главных редакторов российских СМИ

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман встретили президента Беларуси Александра Лукашенко на крыльце офиса агентства и организовали небольшую экскурсию. После чего гостя познакомили с членами Клуба главных редакторов ведущих российских СМИ

"Ну наконец-то", — сказал главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, обмениваясь крепким рукопожатием с белорусским лидером.

Вопросы и ответы

Беседа главы государства с ведущими журналистами России длилась около трех часов. По оценке пресс-службы президента, разговор получился откровенным.

"Участники встречи успели обсудить самый широкий круг вопросов, главной темой встречи стали белорусско-российские отношения", — говорится в сообщении пресс-службы. Александр Лукашенко подробно рассказал, как сейчас развиваются двусторонние связи между странами в общественно-политической и торгово-экономической сферах, а также раскрыл свои ожидания от предстоящего заседания Высшего государственного совета.

Обсуждались и вопросы сферы миграционного контроля, взаимодействие двух стран на международной арене, перспективы развития Содружества Независимых Государств и правила работы в Евразийском экономическом союзе.

Главные редактора российских СМИ воспользовались возможностью узнать из первых уст о сотрудничестве Беларуси с Китаем и отношениях страны с Западом. Отдельно была затронута проблематика урегулирования конфликта в Украине.

Фото на память

Участники встречи устроили фотосессию с главой белорусского государства, как официальную, так и непротокольную. На фотографиях видно, что теплый прием Александру Лукашенко понравился.

Алексей Венедиктов сразу же запостил в своих аккаунтах в соцсетях фотографию с президентом, сопроводив ее подписью "Планируемся на завтра". Фотография собрала более тысячи лайков в Инстаграме.

​Отдельный пост он посвятил пресс-секретарю главы государства, написав: "Пресс-секретарь президента Белоруси. Ну как тут можно пропустить…" Белорусские подписчики в Инстаграме не преминули указать Венедиктову на допущенную ошибку в названии страны.

​Кстати, в гости к российским журналистам белорусский лидер приехал не с пустыми руками, по сообщениям ТАСС, он угостил собравшихся блюдами национальной кухни. Были ли на столе драники, в сообщении не уточняется. Но учитывая, что это любимое блюдо Александра Лукашенко, сомневаться в том, что главреды ведущих СМИ РФ оценили их вкус, не приходится. Кстати, президент не только сам может пожарить драники, но еще и научить профессиональных поваров готовить это блюдо так, чтобы оно не было похоже на "собачий язык".

Планы на пятницу

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в Москве проведут заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

Повесткой дня, в частности, предусмотрено подведение итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году, обсуждение перспектив взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности органов Союзного государства.

Кроме того Путин и Лукашенко также проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят ключевые темы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы.

Перед заседанием ВГС лидеры двух стран примут участие в работе четвёртого форума регионов России и Беларуси. В этом году он посвящен развитию межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий, инноваций и информационного сообщества.