«Батюшка со свастикой» признал вину и рассказал о связях с РНЕ

Бывший настоятель православного прихода храма Святого Духа в поселке Гатово Минского района Константин Бурыкин признал свою вину в хранении оружия.

Об этом он заявил в суде Заводского района Минска, где 28 июня началось рассмотрение его уголовного дела. Его обвиняют в приобретении и хранении пистолета «Браунинг» и револьвера «Наган», а также патронов разных марок, сообщает БелаПАН .

По словам священника, оружие ему подарили в знак благодарности члены праворадикальной националистской организации «Русское национальное единство» (РНЕ). Бурыкин подчеркнул, что считал оружие не годным к применению, а сувениром. Патроны в своей квартире он объяснил тем, что их на стройке нашел сын.

Обвиняемый заявил, что участвовал в сборах РНЕ после обращения организации в Минское епархиальное управление в 2000 году. По его словам, «было 4-5 встреч», в ходе которых он проводил молебны, крещение, венчание, духовные беседы. Ничего зазорного в сотрудничестве с РНЕ он не видел. Однако, почувствовав от них деструктивность, прекратил контакты с ними.

Свое уголовное преследование Константин Бурыкин связывает с «завистниками» из Белорусской федерации пауэрлифтинга.

Напомним, что священнику предъявлено окончательное обвинение по ч.2,3 ст.295 Уголовного кодекса Беларуси (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд