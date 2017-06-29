ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Батюшка со свастикой» признал вину и рассказал о связях с РНЕ

30.06.2017 11:11 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Бывший настоятель православного прихода храма Святого Духа в поселке Гатово Минского района Константин Бурыкин признал свою вину в хранении оружия.

Об этом он заявил в суде Заводского района Минска, где 28 июня началось рассмотрение его уголовного дела. Его обвиняют в приобретении и хранении пистолета «Браунинг» и револьвера «Наган», а также патронов разных марок, сообщает БелаПАН.

По словам священника, оружие ему подарили в знак благодарности члены праворадикальной националистской организации «Русское национальное единство» (РНЕ). Бурыкин подчеркнул, что считал оружие не годным к применению, а сувениром. Патроны в своей квартире он объяснил тем, что их на стройке нашел сын.

Обвиняемый заявил, что участвовал в сборах РНЕ после обращения организации в Минское епархиальное управление в 2000 году. По его словам, «было 4-5 встреч», в ходе которых он проводил молебны, крещение, венчание, духовные беседы. Ничего зазорного в сотрудничестве с РНЕ он не видел. Однако, почувствовав от них деструктивность, прекратил контакты с ними.

Свое уголовное преследование Константин Бурыкин связывает с «завистниками» из Белорусской федерации пауэрлифтинга.

Напомним, что священнику  предъявлено окончательное обвинение по ч.2,3 ст.295 Уголовного кодекса Беларуси (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд

Константин Бурыкин находится под стражей с ноября 2016 года. Помимо религиозной деятельности, Константин Бурыкин активно пропагандировал здоровый образ жизни: открыл при храме духовно-спортивный клуб «Белая Русь», где тренировал детей, а также был первым зампредом Белорусской ассоциации пауэрлифтинга.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший настоятель православного прихода храма Святого Духа в поселке Гатово Минского района Константин Бурыкин признал свою вину в хранении оружия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко накормил главных редакторов российских СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика