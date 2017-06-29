«Батюшка со свастикой» признал вину и рассказал о связях с РНЕ

Бывший настоятель православного прихода храма Святого Духа в поселке Гатово Минского района Константин Бурыкин признал свою вину в хранении оружия.

Об этом он заявил 29 июня в суде Заводского района Минска. Его обвиняют в приобретении и хранении пистолета «Браунинг» и револьвера «Наган», а также патронов разных марок, сообщает БелаПАН .

По словам священника, оружие ему подарили в знак благодарности члены экстремистской организации «Русское национальное единство» (РНЕ). Бурыкин подчеркнул, что считал оружие не годным к применению, а сувениром. Патроны в своей квартире он объяснил тем, что их на стройке нашел сын.

Обвиняемый заявил, что участвовал в сборах РНЕ после обращения организации в Белорусскую православную церковь в 2000 году. По его словам, у него было 4-5 встреч, в ходе которых он проводил молебны, крещение, венчание, духовные беседы. Ничего зазорного в сотрудничестве с РНЕ он не видел. Однако, почувствовав их деструктивность, прекратил контакты с ними.

Свое уголовное преследование Константин Бурыкин связал с «завистниками» из Белорусской федерации пауэрлифтинга.

Напомним, что священнику предъявлено обвинение по ч.2,3 ст.295 Уголовного кодекса Беларуси (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.