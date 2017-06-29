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Матвиенко: Беларуси и России объявлена информационная война
30.06.2017 11:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн — Sputnik. Попытки внести раскол в отношения России и Беларуси будут только усиливаться, и информационная политика Союзного государства должна соответствовать этим вызовам, заявила спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко.
© Sputnik Валерий Мельников
Нельзя забывать, что оба государства находятся в условиях фактически объявленной им информационной войны, подчеркнула она в пятницу на пленарном заседании четвертого межрегионального
"Не прекращаются и, полагаю, будут только усиливаться попытки внести раскол между Россией и Беларусью, дестабилизировать внутреннюю обстановку. Информационная политика Союзного государства должна соответствовать вызовам времени", — сказала Матвиенко.
По словам главы Совфеда, в рамках состоявшихся накануне секций были достигнуты договоренности о разработке мер по совместному обеспечению информационной безопасности и "проведению мероприятий против негативного информационного воздействия на население Союзного государства".
Спикер Совфеда отметила важность внедрения новых подходов к организации единого медиапространства в рамках Союзного государства. Она подчеркнула, что нужно эффективнее использовать социальные сети, постоянно работать над улучшением контента Телерадиовещательной организации Союзного государства и других союзных медиаресурсов.
"Надо более настойчиво в СМИ и интернете утверждать общие гуманитарные ценности России и Беларуси", — уверена Матвиенко.
© Sputnik Валерий Мельников
IV Форум регионов России и Беларуси
Глава верхней палаты российского парламента также выразила обеспокоенность в связи с падением товарооборота между Россией и Беларусью на 5% в 2016 году. Она подчеркнула, что спад идет не первый год. "Хотя итоги прошедшего первого квартала внушают определенный оптимизм, в целом ситуация остается не такой, как хотелось бы", — заявила Матвиенко.
По ее мнению, Москва и Минск должны сосредоточиться на поиске дополнительных эффективных точек роста. Надо усиливать взаимодействие не только в привычных отраслях, но и развивать новые направления.
"Учитывая значительные успехи белорусских и российских программистов, возможно, следует подумать о создании в приграничных регионах кластера в области IT-технологий", — заключила Матвиенко.
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СМИ двух государств должны противостоять попыткам дестабилизировать внутреннюю обстановку, нужны новые подходы в организации медиапространства Союзного...
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