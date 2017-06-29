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Лукашенко три часа общался с главами российских СМИ
30.06.2017 12:10 — Новости Политики | БДГ
Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июня провел встречу с руководителями крупнейших российских СМИ Клуба главных редакторов в ТАСС.
Беседа продолжалась около трех часов. Ее участники обсудили самый широкий круг вопросов, прежде всего, белорусско-российские отношения. Александр Лукашенко рассказал о развитии двусторонних связей между странами в общественно-политической и торгово-экономической сферах, раскрыл свои ожидания от предстоящего заседания Высшего госсовета, сообщили в
Также обсуждались вопросы миграционного контроля, взаимодействию двух стран на интеграционных площадках, перспективы развития Содружества Независимых Государств и правила работы в Евразийском экономическом союзе.
На встрече также прозвучали вопросы о сотрудничестве Беларуси с Китаем и отношениях страны с Западом, проблематика урегулирования конфликта в Украине.
Напомним, что 29 июня в Москве
Одновременно с форумом в Москве
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июня провел встречу с руководителями крупнейших российских СМИ Клуба главных редакторов в ТАСС.
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