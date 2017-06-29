На свободу вышел предпоследний заключенный фигурант дела «Белого легиона»

В СИЗО в Минске остается только один из 35 фигурантов дела «Белого легиона», задержанных КГБ Беларуси в конце марта – начале апреля.

Предпоследним на свободу утром 30 июня выше предприниматель Виктор Мороз, сообщила представительница семей задержанных Нина Шидловская, сообщает Радио «Свобода» .

В СИЗО-1 на улице Володарского в Минске остается еще Мирослав Лозовский, помощник директора издательства «Кнігазбор» и один из бывших руководителей распущенного около десяти лет назад «Белого легиона».

О том, что фигуранты дела "Белого легиона" до конца дня выйдут на свободу, сообщил 30 июня председатель Следственного комитета Иван Носкевич. По его словам, оснований для нахождения под стражей фигурантов дела нет, в связи с чем решено изменить ему меру пресечения, передает БелТА .

«Думаю, до конца этого дня не останется под стражей фигурантов по этому делу», - сказал он.

Напомним, что вечером 27 июня на свободу после трех месяцев заключения вышли три фигуранта дела «Белого легиона». Им изменили меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. В частности, были освобождены Сергей Стрибульский (задержан 21 марта), Александр Зимницкий и Владимир Федоров (задержаны 29 марта).