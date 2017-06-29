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На свободу вышел предпоследний заключенный фигурант дела «Белого легиона»
30.06.2017 12:29 — Новости Политики | БДГ
В СИЗО в Минске остается только один из 35 фигурантов дела «Белого легиона», задержанных КГБ Беларуси в конце марта – начале апреля.
Предпоследним на свободу утром 30 июня выше предприниматель Виктор Мороз, сообщила представительница семей задержанных Нина Шидловская, сообщает
В СИЗО-1 на улице Володарского в Минске остается еще Мирослав Лозовский, помощник директора издательства «Кнігазбор» и один из бывших руководителей распущенного около десяти лет назад «Белого легиона».
О том, что фигуранты дела "Белого легиона" до конца дня выйдут на свободу, сообщил 30 июня председатель Следственного комитета Иван Носкевич. По его словам, оснований для нахождения под стражей фигурантов дела нет, в связи с чем решено изменить ему меру пресечения, передает
«Думаю, до конца этого дня не останется под стражей фигурантов по этому делу», - сказал он.
Напомним, что вечером 27 июня на свободу после трех месяцев заключения
Вечером 28 июня из СИЗО-1 по улице Володарского в Минске
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В СИЗО в Минске остается только один из 35 фигурантов дела «Белого легиона», задержанных КГБ Беларуси в конце марта – начале апреля.
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