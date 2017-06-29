В Кремле начались переговоры Лукашенко и Путина

МИНСК, 30 июн —Sputnik, Мария Шелудякова. России и Беларуси предстоит пройти немалый путь, но страны уже успешно проводят программу импортозамещения, завил президент Беларуси Александр Лукашенко, открывая переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.



© Sputnik Валерий Мельников Матвиенко: Беларуси и России объявлена информационная война

Президент Беларуси накануне прибыл в Россию с рабочим визитом для участия в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства и IV Форуме регионов Беларуси и России.

Белорусский лидер поблагодарил Путина за теплый прием и отметил, что сторонам удалось провести Форум регионов на высоком уровне.

"Хорошее получилось мероприятие, и настроение хорошее. Столько специалистов и представителей регионов присутствует на Форуме. Мы видим, что жизнь идет, а жизнь идет, когда взаимодействуют регионы, когда взаимодействие расширяется", — подчеркнул президент Беларуси.

"Нам предстоит еще немалый путь пройти. И главное для нас — импортозамещение. Мы должны доказать всему миру, что мы самодостаточные народы, самодостаточные государства. И в этом направлении у нас все получается", — подытожил Лукашенко.

Президент России Владимир Путин также отметил важность проведения Форума регионов и добавил, что помимо экономических вопросов лидерам государств есть, что обсудить.

"Тема Форума выбрана очень важная и интересная — инновационное развитие, цифровые технологии. Это реальная попытка взглянуть в будущее, но нам есть, чем заниматься и сегодня. У нас обширная повестка дня, — отметил Путин. — Мы в свободном рабочем режиме поговорим о вопросах двустороннего сотрудничества. Это касается и экономики, и нашей международной деятельности, и вопросов безопасности".

IV Форум регионов Беларуси и России открылся в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". После пленарного заседания в рамках Форума главы государств прибыли в Кремль для двусторонних переговоров. По завершении встречи первых лиц государства начнется заседание ВГС.

Как ожидается, в ходе двусторонних переговоров стороны обсудят наиболее важные вопросы взаимодействия России и Беларуси, в том числе и в рамках интеграционных форматов. Кроме того, Лукашенко и Путин обменяются мнениями по тематике международной повестки. Как ожидается, Лукашенко затронет в беседе со своим российским коллегой выполнение приоритетных направлений развития Союзного государства на среднесрочную перспективу.

С белорусской стороны к беседе первых лиц присоединились премьер-министр Андрей Кобяков, министр иностранных дел Владимир Макей и посол Беларуси в России Игорь Петришенко. С российской стороны — премьер-министр Дмитрий Медведев и глава российского МИД Сергей Лавров.

В центре двусторонней повестки

Россия и Беларусь активно взаимодействуют во всех сферах — страны достигли самого высокого в СНГ уровня интеграции. В настоящее время страны ведут работу по созданию единого миграционного пространства.

В июне на заседании совета министров Союзного государства был утвержден план мероприятий на период 2017-2020 годов, который предусматривает подписание соглашения о взаимном признании виз до конца 2017 года. Россия и Беларусь уже начали экспертные консультации, нацеленные на согласование договоренности о взаимном признании виз.

В апреле президенты России и Беларуси достигли решения о рефинансировании долговых обязательств Минска. В настоящее время выделение Беларуси кредита находится в высокой степени проработки. Кроме того, лидеры урегулировали нефтегазовый спор между Россией и Беларусью, длившийся с 2016 года.

Стороны также активно взаимодействуют и в сфере безопасности. Белоруссия может в будущем рассмотреть возможность приобретения у России ракетных комплексов "Искандер".

Еще одним пунктом российско-белорусских отношений является запуск второго энергоблока Белорусской АЭС, которая возводится при участии России рядом с городом Островец в 50 километрах от Вильнюса.