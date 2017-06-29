Для кого делает грязную работу лидер БНК Николай Статкевич

Николай Статкевич, который всячески поддерживает реноме борца с режимом, неоднократно ссылался на некие свои источники в силовых структурах, откуда якобы получал информацию и даже анонимную поддержку. Вот, к примеру, что он сообщил «Белсату» после несанкционированной акции 25 марта:

Статкевич не отрицает контакты с госбезопасностью, и даже намекает, что некие «офицеры-патриоты» и ранее сообщали ему «достоверную информацию». Крайне сомнительно, что сотрудники КГБ стали бы передавать Статкевичу сведения, составляющую оперативную тайну. Если же это фейк, то кто под видом «патриота» из КГБ курирует его деятельность и каковы мотивы человека, который «ведет» Статкевича со стороны спецслужб? Попробуем ответить на этот вопрос.

Акция 25 марта 2017 должна была стать ключевой в цепи протестных выступлений против Декрета №3. Несмотря на запрет ее проведения и отказ заявителей, Статкевич через СМИ настойчиво призывал принять в ней участие.

Непосредственно перед акцией «исчезновение» Статкевича сопровождалось волной слухов о его похищении, пытках, даже физическом устранении. Очевидно, сам Статкевич рассчитывал именно на такой эффект, для чего не выходил на связь даже с женой.

Впоследствии он рассказал, что якобы уходил от наблюдения, прятался на чужой квартире, откуда был вывезен на «лексусе» с мешком на голове в СИЗО КГБ. При этом в словах Статкевича множество мелких нестыковок –очевидно, что он не мог определить ни маршрут, ни расположение помещения, ни марку автомобиля, не смог назвать людей, которые его задерживали. Тем более глупо выглядит утверждение, что сотрудники госбезопасности вывезли его в СИЗО, где сложная пропускная система, охрана, наконец, лишние глаза и уши. Эта версия – для профанов, не знакомых с работой следствия и не имеющих представления о том, как проводятся задержания.

Однако именно это озвучил Статкевич – очевидно, прикрывая таким образом свои контакты с КГБ, и публично обвиняя сотрудников в своем похищении. Версия Статкевича была разоблачена после того, как задержанный член БНК Кунцевич заявил, что на следствии от него требовали информацию о его месте нахождения. Это он заявил сразу после освобождения и очевидно, не согласовал с Николаем. Вышел прокол.

Также в Бресте скрывался и симулировал гипертонический криз коллега Статкевича – Владимир Некляев, который, очевидно, не пожелал подставляться вместо Статкевича, который слился. Это подтверждает то, что у Статкевича заранее была информация о «зачистке» непосредственно от друзей в спецслужбах, которую он сообщил Некляеву.

То, что Статкевич имеет определенных друзей в КГБ, свидетельствует и то, что он не проходил по делу националистов из «Белого Легиона», хотя телевидение публично объявило его организатором беспорядков.

Скорее всего, по такому же сценарию пройдет и 3 июля. Статкевич на просторах интернета уже озвучил предварительный план своих действий: «политик» анонсировал на этот день очередную акцию протеста, наверняка, согласованную со своими кураторами из КГБ.

Мы пришли к выводу, что действия Николая – хитрый прием его кураторов, который на специальном жаргоне называется «зашифровкой». Силовики делают вид, что «прессуют» Статкевича, но на самом деле убивают двух зайцев. Во-первых, действия Статкевича развязали руки для жесткой зачистки акции 25 марта. Волна протеста, шедшая два месяца, была сбита, причем без крови, жертв и даже применения спецсредств. Во-вторых, из Николая сделали «пугало»для дестабилизации внутренней ситуации. Можно пользоваться им самим для оправдания «зачисток», а можно– даже подсунуть коллегам из ФСБ. Об этом – во второй части материала.

Кому реально выгоден провокатор-Статкевич?

Отметим, что оппозиционные сайты уже растиражировали информацию Статкевича о следующей волне протестов, которая якобы должна пройти осенью и по времени совпасть с белорусско-российскими учениями, причем «протестный прогноз» не имеет никакого фактологического подтверждения, он просто «ожидается».

Получается, что ситуация нагнетается БНК искусственно. Однако Николай – далеко не дурак и не производит впечатление фанатика, готового биться головой в стену и сидеть в каталажке только ради престижа. Но на что он рассчитывает? Очевидно, что ни Евросоюз, ни новая американская администрация не заинтересованы в эскалации в регионе, и не пойдут на прямое вмешательство. Статкевич не может этого не понимать, но, тем не менее, по-прежнему пытается дестабилизировать ситуацию, сменить существующий в республике строй силовыми методами и акциями протеста. Соратники по оппозиции неоднократно критиковали Статкевича за отсутствие сценария действий; на вопросы «что дальше после акции» он, как правило, отмалчивался.

Очевидно, дестабилизация ситуации не является для него самоцелью. Значит, цепочка протестных акций должна завершиться неким центральным событием.

Как бывший военный, Статкевич понимает, что Беларусь связана определенными обязательствами в рамках ОДКБ. К примеру, стратегия коллективной безопасности ОДКБ прямо называет такие внутренние угрозы, как «деятельность экстремистских и террористических организаций и отдельных лиц, направленная на дестабилизацию внутриполитической ситуации в государствах – членах ОДКБ», а также «применение технологий цветных революции».

На практике это означает, что в случае дестабилизации ситуации в Беларусь будут введены российские войска, и протесты Статкевича приближают такой гипотетический вариант.

Как известно, громче всех «держи вора» кричит сам вор: можно вспомнить выпады Статкевича против размещения российской авиабазы, инициативу по созданию неких общественных военкоматов для обороны от Российской Федерации, поиски агентов российского влияния в Минобороны, а также утверждения о том, что учения Запад-2017 будут использованы якобы для вербовки высших белорусских офицеров. Но откуда у Статкевича может быть подобная информация? Не был ли он сам завербован или попал под влияние?

Мы допускаем, что Статкевич сознательно работает с ФСБ – например, в случае, если ему предложены некие гарантии, преференции, административные посты и т.д – либо же он сам не знает, с кем работает, а его российский куратор может представляться сотрудником белорусских спецслужб при контактах и сливе информации. Однако более вероятно, что его используют «втемную» для выполнения грязной работы люди из КГБ, которые связаны с российскими спецслужбами. Ирония в том, что сам Николай, который на каждом углу кричит о «российской агентуре» в армии и силовом блоке, фактически сам является ФСБ-шной марионеткой.

Александр Епифанцев

1001 В блог