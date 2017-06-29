Лукашенко поддержал отмену роуминга между РБ и РФ

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал инициативу спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко, предложившей проработать вопрос по отмене роуминга между РФ и республикой.

На заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства Матвиенко предложила по аналогии с Евросоюзом отменить роуминг на территории Союзного государства и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса с операторами связи министрам связи двух государств.

"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Александр Григорьевич, я попросила бы поддержать, дать такое поручение с тем, чтобы найти возможность его решения", — обратилась спикер к лидерам РФ и Беларуси.

"Я думаю, это разумное предложение. Давайте поручим министрам", — согласился Лукашенко.

Взять за основу опыт Евросоюза

Выступая на пленарном заседании IV Форума регионов Беларуси и России, Матвиенко высказалась в поддержку прозвучавшей там идеи об отмене роуминга между Беларусью и Россией. С такой инициативой выступил заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Андрей Беляков.

По его мнению, Союзному государству следует взять на вооружение опыт Евросоюза, где роуминг недавно был отменен.

Обращаюсь к министру связи и массовых коммуникаций России Николаю Никифорову, Матвиенко отметила, что у сотовых операторов и IT-компаний доходы, и они могли бы поддержать отмену роуминга в Союзном государстве.

"Я понимаю, что рыночная экономика, и мы не можем командовать", — заметила она. Вместе с тем спикер Совета Федерации дала российскому министру месяц на проработку данного предложения.

По ее мнению, российские и белорусские законодательные органы смогут снять барьеры, если выяснится, что они существуют.

В свою очередь председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович заявил, что отмена роуминга положительно отразится на имидже Союзного государства.

"Отмена роуминга может стать таким крупным проектом, который привлечет внимание и сцементирует наше Союзное государство", — сказал Мясникович.

Минкомсвязи РФ не возражает

Продолжая тему роуминга, Матвиенко заявила, что Минкомсвязи РФ не возражает против отмены роуминга. Глава Совфеда сообщила, что российские операторы сотовой связи имеют возможность отменить роуминг с Беларусью. Такое мнение, по словам Матвиенко, высказал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заверил ее, что.

Глава Совфеда подчеркнула, что этот вопрос становится для граждан двух стран все более актуальным. "Контакты растут, количество звонков и обращений нарастает. И это становится чувствительным для граждан с точки зрения финансов. Мы условились с Михаилом Мясниковичем, что белорусская сторона поработает со своими сотовыми операторами связи", — добавила Матвиенко.