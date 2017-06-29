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Лукашенко и Путин обсудили промышленную кооперацию и вопросы АПК

30.06.2017 17:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн —Sputnik, Мария Шелудякова. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очередное заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.

Открыл заседание белорусский лидер: "Заседание ВГС — наиболее актуальное и масштабное мероприятие наших двусторонних отношений", — сказал Лукашенко. В повестке заседания девять вопросов, семь из них приняли без обсуждений. Вопрос предоставления кредита Беларуси в ходе заседания ВГС не обсуждался, стороны также коснулись вопроса отмены роуминга в СГ.

Лукашенко и Путин обсудили промышленную кооперацию и вопросы АПК
© Фото: пресс-служба президента
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Участники уделили особое внимание двум пунктам: промышленная кооперация и сотрудничество в сельскохозяйственной сфере. В итоге президенты согласились, что оба вопроса глубоко проработаны, и постановления были приняты.

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Президент России подчеркнул, что далеко не все вопросы удалось решить, однако стороны продолжаются двигаться в нужном направлении.

"За два десятилетия союзного строительства удалось наладить тесные торгово-экономические связи, укрепить сотрудничество в научно-технической, образовательной, культурной и других областях", — подчеркнул Путин.

Российский лидер также отметил, что Россия остается крупнейшим торговым партнером Беларуси. Беларусь, в свою очередь, — лидер торговли с Россией в СНГ и занимает четвертое место среди государств мира. Республика сохраняет лидирующие позиции в СНГ и по объему российских капиталовложений.

"Впервые за несколько лет удалось добиться заметного прироста двустороннего торгового оборота, добавил президент, — заявил Владимир Путин. — Необходимо и далее реализовывать крупные инфраструктурные проекты, совершенствовать деловой климат, и в целом проводить согласованную экономическую политику".

Стороны подвели итоги торгово-экономического сотрудничества в 2016 году. В частности, в повестке обсуждений оказались вопросы промышленной кооперации, сотрудничество в сфере АПК и возможности устранения барьеров при передвижении и транзите товаров.

Решение о проведении Высшего госсовета было принято на переговорах президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге в начале апреля. Последний ВГС прошел 25 февраля 2016 года.

 
Теги: Минск
 
 
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В центре обсуждений в рамках ВГС оказалось сотрудничество в сфере экономики и вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности органов Союзного...

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