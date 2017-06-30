Равные условия для бизнеса и современные технологии в АПК: итоги ВГС

МИНСК, 30 июн —Sputnik, Мария Шелудякова. Россия и Беларусь договорились работать над обеспечением равных условий для бизнеса российских и белорусских компаний на рынках двух стран, а также активнее внедрять в сельское хозяйство современные технологии.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, чтобы принять участие в "наиболее актуальных и масштабных мероприятиях двусторонних отношений" — в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства и IV Форуме регионов Беларуси и России.



© Sputnik Екатерина Штукина Лукашенко и Путин обсудили промышленную кооперацию и вопросы АПК

Белорусский лидер также обсудил со своим российским коллегой вопросы двустороннего сотрудничества и согласовал позиции двух стран по вопросам международной повестки.

Повестка дня более чем обширная — торгово-экономическое сотрудничество, безопасность, "сверка часов" по геополитическим вопросам. В центре внимания оказалось и взаимодействие российских и белорусских отраслевых министерств по нефтегазовым вопросам.

"Одним из центральных вопросов повестки дня является промышленная кооперация и сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли. Но отмечу, что ранее в Санкт-Петербурге были согласованы принципиальные подходы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере до 2025 года. Я надеюсь на дальнейшее конструктивное взаимодействие", — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, главы государств подвели итоги сотрудничества в 2016 году и констатировали закрепление позитивной динамики профильных министерств по формированию общего рынка газа, нефтепродуктов в рамках ЕАЭС. В целом первый квартал 2017 года отмечен ростом товарооборота — порядка 30%.

Сельское хозяйство

На заседании ВГС особо подчеркивалась необходимость наращивать собственные мощности и продвигать на внешнем рынке совместно произведенные товары. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что необходимо энергично внедрять современные технологии и продолжать создание животноводческих комплексов.



© Sputnik Михаил Климентьев Лукашенко поддержал отмену роуминга между РБ и РФ

Беларусь занимает первое место по поставкам в Россию некоторых видов сельхозпродукции. В контексте контроля качества сельскохозяйственной продукции подчеркивалась необходимость работы с российской электронной системой сбора данных "Меркурий". Это позволит снять возникающее недопонимание при доступе белорусских продуктов на российский рынок и повысить взаимное доверие.

Государства также сотрудничают в научной сфере, идет активный обмен опытом. Белорусские и российские ученые совместно разработали концепцию Союзного государства, в соответствии с которой инициировано создание селекционных центров.

Президент Беларуси порекомендовал России не закупать племенной скот в западных странах, а заниматься развитием собственного скотоводства.

"Сегодня Российская Федерация очень интенсивно в связи с подъемом сельского хозяйства развивает животноводство. Я бы посоветовал и Владимиру Владимировичу (Путину — Sputnik), и премьер-министру (Медведеву — Sputnik) монополизировать этот процесс. Никто за границей хороший скот не продает", — сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Россия и Беларусь решили продолжить работу над обеспечением равных условий для бизнеса российских и белорусских компаний.

"На период 2018-2020 годов особое внимание будем уделять обеспечению равных условий для ведения бизнеса на территории России и Беларуси, а также доступа наших компаний и предприятий на рынки друг друга", — подчеркнул российский лидер.

Вне рамок основной повестки

Александр Лукашенко также поддержал инициативу вынести на рассмотрение заседания совета министров Союзного государства предложение о введении премии в области науки и техники по аналогии с существующей премией в сфере литературы и искусства. Было предложено вручать такую премию раз в два года.

Также прозвучали предложения о продолжении финансирования реконструкции Брестской крепости.

"Мемориал рассматривается как близкий всем, и россиянам, и белорусам. Предложено рассмотреть участие в финансировании мемориалу советскому солдату. Этот вопрос сейчас рассматривается в рамках Военно-исторического общества России", — отмечалось в ходе заседания.

Кроме того, белорусский лидер поддержал инициативу спикера Совфеда России Валентины Матвиенко. Она предложила проработать вопрос по отмене роуминга между РФ и Беларусью.

"Предлагаю отмену роуминга на территории Союзного государства по аналогии с ЕС. Я бы попросила записать протокольное поручение с целью проработать этот вопрос с операторами связи. Это было бы полезно для контактов, для бизнеса, для граждан Союзного государства, которые должны иметь привилегированное положение, в том числе в сфере оказания услуг связи", — отметила Матвиенко в ходе заседания ВГС.

Всего по итогам заседания ВГС было подписано девять документов, в частности, постановления "О сохранении потенциала машиностроительного комплекса Союзного государства" и "О сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса Союзного государства".

После заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси президенты не стали делать заявление для прессы. Лукашенко пояснил, что главы государств уже высказались по всем вопросам.