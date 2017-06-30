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Трамп больше не будет терпеть ядерные испытания КНДР

30.06.2017 20:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. США больше не будет терпеть действия КНДР и намерены дать решительный ответ, заявил американский президент Дональд Трамп.

В пятницу хозяин Белого дома встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Трамп больше не будет терпеть ядерные испытания КНДР
© REUTERS YURI GRIPAS
Американцы не хотят, чтобы Трамп пользовался личным аккаунтом в Twitter

"Эра стратегического терпения в отношении северокорейского режима потерпела неудачу… С этим терпением покончено", — сказал Трамп.

По его словам, "ядерная и ракетная программы этого режима требуют решительного ответа".

В свою очередь, южнокорейский президент заявил, что он достиг договоренности с Трампом решать ядерную проблему КНДР поэтапно и в полном объеме. По словам южнокорейского лидера, Вашингтон и Сеул будут "решительно реагировать на провокации Северной Кореи". Пхеньяну, как сказал Мун Чжэ Ин, "не следует недооценивать твердую волю" США и Южной Кореи добиться решения ядерного вопроса. Он потребовал от КНДР "как можно быстрее вернуться за стол переговоров о денуклеаризации" Корейского полуострова.

Трамп также выступил с призывом объединиться страны мира к санкциям в отношении КНДР. Глава государства обратил внимание, что Вашингтон всегда будет защищать себя и своих партнеров.

"Мы работаем тесно с Южной Кореей, Японией и другими партнерами по всему миру над рядом дипломатических, экономических мер, а также над мерами в области безопасности, чтобы защитить наших союзников и наших собственных граждан от Северной Кореи", — добавил он.

Ситуация на Корейском полуострове остается очень напряженной. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. В ответ в КНДР заявили, что в этом случае сами осуществят превентивный удар.

Позже в США уточнили, что намерены оказывать на КНДР дипломатическое и санкционное давление, а также привлекать Китай к действиям, которые заставят Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ.

 
Теги: Минск
 
 
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Трамп призвал соседей КНДР, а также все "ответственные" страны присоединиться к США в деле оказания санкционного давления на Пхеньян.

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