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Путин и Меркель обсудили повестку дня саммита G20

30.06.2017 19:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в телефонном разговоре основные темы повестки дня форума G20, сообщили в пресс-службе Кремля.

Саммит "двадцатки" состоится в Гамбурге 7-8 июля. За неделю до мероприятия по инициативе германской стороны состоялся разговор Путина и Меркель.

"Лидеры обсудили основные темы повестки дня этого форума", — говорится в сообщении.

Затронуты также проблематика Парижского соглашения об изменении климата и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества.

Ожидается, что на саммите российский президент проведет ряд двусторонних встреч. Самая ожидаемая из них — с президентом США Дональдом Трампом. Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время встречи с Путиным выразил надежду, что в ходе форума удастся организовать встречу двух лидеров.

Кроме того, возможна встреча президента РФ со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. 

 
Теги: Минск
 
 
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Лидеры также затронули проблематику Парижского соглашения об изменении климата и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества.

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