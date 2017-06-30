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Лукашенко поздравил белорусов и рассказал, что им не нужно
01.07.2017 11:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июл — Sputnik. Белорусам не нужны потрясения, войны и революции, спекуляция на демократии и правах человека, убежден президент Беларуси Александр Лукашенко.
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"У нас есть выверенные временем идеалы и ценности, и мы никому не позволим навязывать иное", — заявил белорусский лидер в субботу, поздравляя соотечественников с наступающим Дню Независимости Беларуси.
Президент особо остановился на значении даты — 3 июля — в истории страны, назвав ее вехой, определяющей судьбу и будущее.
Глава государства констатировал, что в Беларуси за последние годы многое изменилось, кроме стремления белорусского народа жить в мире.
"Сегодня с полным правом можно утверждать: Беларусь XXI века — стабильное государство, твердо следующее по пути самостоятельного развития", — констатировал президент.
Он особо подчеркнул, что в стране царят мир и порядок.
"Белорусский народ един, а объединяет его главное — забота об укреплении Отчизны и добросовестный труд ради достижения этой цели", — сказал Лукашенко.
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Глава белорусского государства обратился к соотечественникам с поздравлением по случаю Дня Независимости Беларуси.
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