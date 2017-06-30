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Три главных результата переговоров Лукашенко и Путина
01.07.2017 12:11 — Новости Политики | БДГ
Визит Александра Лукашенко в Москву прошел в приподнятом настроение: политики много говорили о достижениях и молчали о проблемах. Поездку официального лидера в информационном плане можно считать успешной, но есть вопросы, смогут ли стороны выполнить договоренности, говорят эксперты.
Программа визита Александра Лукашенко в Москву была насыщенной. Одной из основных была встреча с президентом России Владимиром Путиным. Поучаствовал официальный белорусский лидер в заседании Высшего госсовета Союзного государства, посетил Форум регионов.
К сожалению, о содержании встречи руководителей Беларуси и России известно мало. За официальными заявлениями о тематике — перспективы развития белорусско-российских отношений, развитие интеграции Беларуси и России — может скрываться фактически что угодно. Однако о некоторых результатах можно судить по косвенным приметам.
1. Кредит для Беларуси. +700 млн долларов
Несмотря на то, что о планах получить российский кредит заявил не сам Александр Лукашенко, а первый заместитель министра финансов Максим Ермолович, сам этот факт можно отнести к результатам поездки в Москву белорусского официального лидера.
Что известно об этом займе?
Россия выделит кредит в 700 млн долларов.
Средства поступят в июле или августе.
«Никаких сбоев в процессе наших переговоров с Российской Федерацией по кредиту нет. Идет обычный, стандартный процесс переговоров, ожидаем решения российской стороны. Согласовываем условия и параметры кредита», — цитирует Ермоловича
2. Отмена роуминга. Давайте поручим
Министры Беларуси и России проработают вопрос об отмене роуминга между странами. Это предложение
Председатель Высшего государственного совета, президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал идею. «Думаю, это разумное предложение. Давайте поручим. Мы протокольно сделаем такую запись», — отметил глава государства.
3. Равные условия для бизнеса
Россия и Беларусь договорились работать над обеспечением равных условий для бизнеса российских и белорусских компаний на рынках двух стран.
«На период 2018-2020 годов особое внимание будем уделять обеспечению равных условий для ведения бизнеса на территории России и Беларуси, а также доступа наших компаний и предприятий на рынки друг друга», — заявил Путин.
Внедрение инноваций. Мы прослезились
Не то, чтобы это можно назвать результатом, но Александр Лукашенко во время визита в Москву много говорил об IT и высокотехнологичном производстве. Не исключено, что в будущем это получит под собой какой-то фундамент.
«Три года назад на Общебелорусском собрании мы перед собой поставили амбициозную задачу по инновационному развитию Беларуси. И, как сейчас мы видим, угадали. Но когда мы изучили мировой опыт – прослезились: мы уже отстаем. Передовые государства ушли вперед в плане развития информационных форм развития», — заявил Лукашенко на форуме регионов.
«Мы отстаем, и нам надо успеть, для того, чтобы сделать свою судьбу», — цитирует его он.
Лукашенко мечтает превратить Беларусь в IT-страну и в помощь зовет как обычно россиян. Говорит, что «сотрудничество в сферах высоких технологий, информационного общества сейчас особенно актуально», «контакты в области информационных технологий» могли бы развиваться и подинамичнее.
Что еще?
Лукашенко поддержал инициативу вынести на рассмотрение заседания совета министров Союзного государства предложение о введении премии в области науки и техники по аналогии с существующей премией в сфере литературы и искусства.
Также прозвучали предложения о продолжении финансирования реконструкции Брестской крепости.
Всего по итогам заседания ВГС было подписано девять документов, среди них, касающийся машиностроения и агропромышленного комплекса.
Лукашенко. Интеграция мечты
Россия и Беларусь за 20 лет продемонстрировали «обоюдное стремление к интеграции и глубокому взаимодействию в социальной, экономической, гуманитарной и иных сферах», сказал на форуме регионов Александр Лукашенко. Приметами этого он считает производственную кооперацию и реализуемые союзные программы.
При этом официальный лидер подчеркнул, что в плане интеграции Беларусь и Россия достигли значительных результатов, которых не смогли добиться другие страны в мире. «Здесь, можно сказать, мы хорошо поработали», — добавил он.
Глава Беларуси призывает проводить согласованную экономическую политику двух стран. Это «будет в значительной степени стимулировать такое (высокотехнологичное, БДГ) производство, способствовать повышению его экспортного потенциала и эффективному решению задачи импортозамещения».
«Надеюсь на дальнейшее конструктивное взаимодействие наших отраслевых министерств относительно формирования общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов в рамках Евразийского экономического союза», — выказал также пожелание Александр Лукашенко.
Путин. Двигаемся в нужном направлении
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что далеко не все вопросы удалось решить, однако стороны продолжаются двигаться в нужном направлении.
«За два десятилетия союзного строительства удалось наладить тесные торгово-экономические связи, укрепить сотрудничество в научно-технической, образовательной, культурной и других областях», — подчеркнул Путин.
По его словам, Россия остается крупнейшим торговым партнером Беларуси. Беларусь, в свою очередь, — лидер торговли с Россией в СНГ и занимает четвертое место среди государств мира. Страна сохраняет лидирующие позиции в СНГ и по объему российских капиталовложений,
«Впервые за несколько лет удалось добиться заметного прироста двустороннего торгового оборота, — заявил Владимир Путин. — Необходимо и далее реализовывать крупные инфраструктурные проекты, совершенствовать деловой климат, и в целом проводить согласованную экономическую политику».
Он назвал следующие цифры российских инвестиций: в 2016 году объем инвестиций из России в Беларусь достиг 4 миллиардов долларов (3,5 млрд прямые капиталовложения). Российский бизнес, по данным Путина, вкладывает в белорусский транспорт, обрабатывающую промышленность.
В свою очередь Беларусь инвестировала в российское сельское хозяйство, розничную торговлю, фармацевтику более 600 миллионов долларов.
Проблемные вопросы решались в кулуарах
«Если говорить о выходе к прессе Александра Лукашенко, а также по тональности вопросов и освещении выступления в российских медиях, видно, сейчас Беларусь не приподносят как недружественное государство. В этом есть определенный успех», — прокомментировал итоги визита в Моску Лукашенко политический обозреватель Павлюк Быковский.
Есть успехи и по результатам встречи в рамках встречи Лукашенко и Путина. Определенным достижением эксперт назвал уже и сам факт проведения после большого перерыва Высшего госсовета Союзного государства.
«На повестке дня Госсовета не были озвучены негативные вопросы. Они решались, но в кулуарах. И Лукашенко может похвалиться обещанием очередного кредита», — добавил Быковский.
Он делает вывод, что в информационном плане поездка выглядит успешной, а насколько она будет результативной, покажет реальное выполнение договоренностей. «Обещанные российские кредиты иногда задерживаются на продолжительный срок», — заключил Павлюк Быковский.
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Визит Александра Лукашенко в Москву прошел в приподнятом настроение: политики много говорили о достижениях и молчали о проблемах. Поездку официального лидера в...
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