Три главных результата переговоров Лукашенко и Путина

Визит Александра Лукашенко в Москву прошел в приподнятом настроение: политики много говорили о достижениях и молчали о проблемах. Поездку официального лидера в информационном плане можно считать успешной, но есть вопросы, смогут ли стороны выполнить договоренности, говорят эксперты.

Программа визита Александра Лукашенко в Москву была насыщенной. Одной из основных была встреча с президентом России Владимиром Путиным. Поучаствовал официальный белорусский лидер в заседании Высшего госсовета Союзного государства, посетил Форум регионов.

К сожалению, о содержании встречи руководителей Беларуси и России известно мало. За официальными заявлениями о тематике — перспективы развития белорусско-российских отношений, развитие интеграции Беларуси и России — может скрываться фактически что угодно. Однако о некоторых результатах можно судить по косвенным приметам.

1. Кредит для Беларуси. +700 млн долларов

Несмотря на то, что о планах получить российский кредит заявил не сам Александр Лукашенко, а первый заместитель министра финансов Максим Ермолович, сам этот факт можно отнести к результатам поездки в Москву белорусского официального лидера.

Что известно об этом займе?

Россия выделит кредит в 700 млн долларов.

Средства поступят в июле или августе.

«Никаких сбоев в процессе наших переговоров с Российской Федерацией по кредиту нет. Идет обычный, стандартный процесс переговоров, ожидаем решения российской стороны. Согласовываем условия и параметры кредита», — цитирует Ермоловича БелТА .

2. Отмена роуминга. Давайте поручим

Министры Беларуси и России проработают вопрос об отмене роуминга между странами. Это предложение озвучил зампред постоянной комиссии Совета Республики Андрей Беляков на заседании IV Форума регионов России и Беларуси в Москве.

Председатель Высшего государственного совета, президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал идею. «Думаю, это разумное предложение. Давайте поручим. Мы протокольно сделаем такую запись», — отметил глава государства.

3. Равные условия для бизнеса

Россия и Беларусь договорились работать над обеспечением равных условий для бизнеса российских и белорусских компаний на рынках двух стран.

«На период 2018-2020 годов особое внимание будем уделять обеспечению равных условий для ведения бизнеса на территории России и Беларуси, а также доступа наших компаний и предприятий на рынки друг друга», — заявил Путин.

Внедрение инноваций. Мы прослезились

Не то, чтобы это можно назвать результатом, но Александр Лукашенко во время визита в Москву много говорил об IT и высокотехнологичном производстве. Не исключено, что в будущем это получит под собой какой-то фундамент.

«Три года назад на Общебелорусском собрании мы перед собой поставили амбициозную задачу по инновационному развитию Беларуси. И, как сейчас мы видим, угадали. Но когда мы изучили мировой опыт – прослезились: мы уже отстаем. Передовые государства ушли вперед в плане развития информационных форм развития», — заявил Лукашенко на форуме регионов.

«Мы отстаем, и нам надо успеть, для того, чтобы сделать свою судьбу», — цитирует его он.

Лукашенко мечтает превратить Беларусь в IT-страну и в помощь зовет как обычно россиян. Говорит, что «сотрудничество в сферах высоких технологий, информационного общества сейчас особенно актуально», «контакты в области информационных технологий» могли бы развиваться и подинамичнее.

Что еще?

Лукашенко поддержал инициативу вынести на рассмотрение заседания совета министров Союзного государства предложение о введении премии в области науки и техники по аналогии с существующей премией в сфере литературы и искусства.

Также прозвучали предложения о продолжении финансирования реконструкции Брестской крепости.

Всего по итогам заседания ВГС было подписано девять документов, среди них, касающийся машиностроения и агропромышленного комплекса.

Лукашенко. Интеграция мечты

Россия и Беларусь за 20 лет продемонстрировали «обоюдное стремление к интеграции и глубокому взаимодействию в социальной, экономической, гуманитарной и иных сферах», сказал на форуме регионов Александр Лукашенко. Приметами этого он считает производственную кооперацию и реализуемые союзные программы.

При этом официальный лидер подчеркнул, что в плане интеграции Беларусь и Россия достигли значительных результатов, которых не смогли добиться другие страны в мире. «Здесь, можно сказать, мы хорошо поработали», — добавил он.

Глава Беларуси призывает проводить согласованную экономическую политику двух стран. Это «будет в значительной степени стимулировать такое (высокотехнологичное, БДГ) производство, способствовать повышению его экспортного потенциала и эффективному решению задачи импортозамещения».

«Надеюсь на дальнейшее конструктивное взаимодействие наших отраслевых министерств относительно формирования общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов в рамках Евразийского экономического союза», — выказал также пожелание Александр Лукашенко.

Путин. Двигаемся в нужном направлении

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что далеко не все вопросы удалось решить, однако стороны продолжаются двигаться в нужном направлении.

«За два десятилетия союзного строительства удалось наладить тесные торгово-экономические связи, укрепить сотрудничество в научно-технической, образовательной, культурной и других областях», — подчеркнул Путин.

По его словам, Россия остается крупнейшим торговым партнером Беларуси. Беларусь, в свою очередь, — лидер торговли с Россией в СНГ и занимает четвертое место среди государств мира. Страна сохраняет лидирующие позиции в СНГ и по объему российских капиталовложений, сообщает «Спутник».

«Впервые за несколько лет удалось добиться заметного прироста двустороннего торгового оборота, — заявил Владимир Путин. — Необходимо и далее реализовывать крупные инфраструктурные проекты, совершенствовать деловой климат, и в целом проводить согласованную экономическую политику».

Он назвал следующие цифры российских инвестиций: в 2016 году объем инвестиций из России в Беларусь достиг 4 миллиардов долларов (3,5 млрд прямые капиталовложения). Российский бизнес, по данным Путина, вкладывает в белорусский транспорт, обрабатывающую промышленность.

В свою очередь Беларусь инвестировала в российское сельское хозяйство, розничную торговлю, фармацевтику более 600 миллионов долларов.

Проблемные вопросы решались в кулуарах

«Если говорить о выходе к прессе Александра Лукашенко, а также по тональности вопросов и освещении выступления в российских медиях, видно, сейчас Беларусь не приподносят как недружественное государство. В этом есть определенный успех», — прокомментировал итоги визита в Моску Лукашенко политический обозреватель Павлюк Быковский.

Есть успехи и по результатам встречи в рамках встречи Лукашенко и Путина. Определенным достижением эксперт назвал уже и сам факт проведения после большого перерыва Высшего госсовета Союзного государства.

«На повестке дня Госсовета не были озвучены негативные вопросы. Они решались, но в кулуарах. И Лукашенко может похвалиться обещанием очередного кредита», — добавил Быковский.

Он делает вывод, что в информационном плане поездка выглядит успешной, а насколько она будет результативной, покажет реальное выполнение договоренностей. «Обещанные российские кредиты иногда задерживаются на продолжительный срок», — заключил Павлюк Быковский.