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Как президент Беларуси отпразднует День Независимости
01.07.2017 14:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Независимости, который с 1996 года отмечается 3 июля, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Планируется, что 1 июля белорусский лидер посетит торжественное собрание во Дворце Республики, куда приглашены руководители государственных органов и организаций, ветераны Великой Отечественной войны и труда, представители общественности, дипломатического корпуса. Там же состоится праздничный концерт мастеров искусств "Каб любiць Беларусь".
Традиционно центральным событием празднования Дня Независимости станет военный парад войск Минского гарнизона, который стартует 3 июля в 10 часов: участие в нем примет военная техника, авиация, а также новые белорусско-китайские машины, сельскохозяйственная техника и многое другое.
Президент в качестве Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь примет парад и выступит с речью.
Прямая трансляция мероприятия будет вестись по телевидению и радио. Белорусский парад будет показан и в эфире "
Spuntik готовит фото и видеорепортажи с улиц празднующей столицы, а также материалы о том, как отметят этот день в областных центрах.
Подробнее о программе Дня Независимости читайте в материалах Sputnik:
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Главные гуляния и мероприятия по случаю праздника 3 июля развернутся в Минске — около Музея Великой Отечественной войны пройдет военный парад и представление...
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