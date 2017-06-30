Как президент Беларуси отпразднует День Независимости

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Независимости, который с 1996 года отмечается 3 июля, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко поздравил белорусов и рассказал, что им не нужно

Планируется, что 1 июля белорусский лидер посетит торжественное собрание во Дворце Республики, куда приглашены руководители государственных органов и организаций, ветераны Великой Отечественной войны и труда, представители общественности, дипломатического корпуса. Там же состоится праздничный концерт мастеров искусств "Каб любiць Беларусь".

Традиционно центральным событием празднования Дня Независимости станет военный парад войск Минского гарнизона, который стартует 3 июля в 10 часов: участие в нем примет военная техника, авиация, а также новые белорусско-китайские машины, сельскохозяйственная техника и многое другое.

Президент в качестве Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь примет парад и выступит с речью.

Прямая трансляция мероприятия будет вестись по телевидению и радио. Белорусский парад будет показан и в эфире " Россия 24 " — круглосуточного спутникового телеканала, входящего в холдинг ВГТРК. К слову, парад из столицы Беларуси впервые будет показан российским зрителям.

Spuntik готовит фото и видеорепортажи с улиц празднующей столицы, а также материалы о том, как отметят этот день в областных центрах.

Подробнее о программе Дня Независимости читайте в материалах Sputnik: