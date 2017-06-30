ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: в одиночку в современном мире нам не выжить

01.07.2017 17:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что обретение надежных партнеров и союзников делает сильнее и устойчивее независимость страны, сообщили в пресс-службе главы государства. 

Глава государства в субботу принял участие на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Беларуси. Мероприятие, на которое были приглашены руководители государственных органов и организаций, ветераны Великой Отечественной войны и труда, представители общественности, дипломатического корпуса, прошло во Дворце Республики. 

"В одиночку в современном мире, особенно нам, не выжить. Именно поэтому Беларусь является сторонником межгосударственных интеграционных процессов. Ведь мы понимаем: обретение надежных партнеров и союзников делает сильнее и устойчивее нашу реальную независимость!" — заявил Лукашенко. 

По его словам, речь идет о двусторонних отношениях Беларуси и России, взаимовыгодное сотрудничество которых охватывает все сферы жизни двух стран. Весьма динамично также развивается взаимодействие с дружественной Китайской Народной Республикой (КНР).

"И это просто удивительно, просто счастье, что мы с этой величайшей империей, которая выходит на первое место в мире, установили такие дружественные отношения. Они практически на уровне нашей России", — сказал Лукашенко.

"Наметился серьезный прогресс в отношениях с США и Европейским союзом", — отметил глава государства.

Вклад Беларуси в обеспечение безопасности, укрепление мира и стабильности в Европе получает все большее международное признание, подчеркнул он.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский президент назвал Россию и Китай среди основных партнеров Беларуси и отметил прогресс в отношения с США и Евросоюзом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Как президент Беларуси отпразднует День Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика