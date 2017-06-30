Лукашенко: в одиночку в современном мире нам не выжить

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что обретение надежных партнеров и союзников делает сильнее и устойчивее независимость страны, сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава государства в субботу принял участие на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Беларуси. Мероприятие, на которое были приглашены руководители государственных органов и организаций, ветераны Великой Отечественной войны и труда, представители общественности, дипломатического корпуса, прошло во Дворце Республики.

"В одиночку в современном мире, особенно нам, не выжить. Именно поэтому Беларусь является сторонником межгосударственных интеграционных процессов. Ведь мы понимаем: обретение надежных партнеров и союзников делает сильнее и устойчивее нашу реальную независимость!" — заявил Лукашенко.

По его словам, речь идет о двусторонних отношениях Беларуси и России, взаимовыгодное сотрудничество которых охватывает все сферы жизни двух стран. Весьма динамично также развивается взаимодействие с дружественной Китайской Народной Республикой (КНР).

"И это просто удивительно, просто счастье, что мы с этой величайшей империей, которая выходит на первое место в мире, установили такие дружественные отношения. Они практически на уровне нашей России", — сказал Лукашенко.

"Наметился серьезный прогресс в отношениях с США и Европейским союзом", — отметил глава государства.

Вклад Беларуси в обеспечение безопасности, укрепление мира и стабильности в Европе получает все большее международное признание, подчеркнул он.