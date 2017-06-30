|
Лукашенко рассказал о братской встрече в Москве
01.07.2017 17:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июл — Sputnik. Беларусь и Россия на заседании ВГС Союзного государства в Москве 30 июня решили практически все вопросы, которые стояли на повестке дня двусторонних отношений, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.
© Sputnik Екатерина Штукина
В субботу белорусский лидер принял участие в торжественном собрании по случаю Дня Независимости, который республика отметит 3 июля.
"Были детальнейшим образом проанализированы и рассмотрены важнейшие вопросы современной работы и дальнейшего укрепления связей между нашими народами", — заявил Лукашенко.
Глава государства отметил, что отношения с Москвой складываются не всегда гладко.
"Но скажите, где и у кого все было гладко?" — спросил он.
"И я вчера уже после проведения всех мероприятий руководству России сказал, что это первое в истории подобное мероприятие, где мы были действительно братьями, где мы решили практически все вопросы, которые стояли и оставались в повестке дня", — отметил белорусский президент.
По его словам, счастье народам двух стран принесут только совместные усилия. "После этих неимоверных санкций и давления со всех сторон мы наконец поняли, что надо рассчитывать только на себя. Счастье нашим народам принесут только наши совместные усилия. И больше ничего", — сказал Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский президент отметил, что Беларусь и Россия после санкций и давления со всех сторон мы наконец поняли, что надо рассчитывать только на себя.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии