Лукашенко рассказал о братской встрече в Москве

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Беларусь и Россия на заседании ВГС Союзного государства в Москве 30 июня решили практически все вопросы, которые стояли на повестке дня двусторонних отношений, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Sputnik Екатерина Штукина Равные условия для бизнеса и современные технологии в АПК: итоги ВГС

В субботу белорусский лидер принял участие в торжественном собрании по случаю Дня Независимости, который республика отметит 3 июля.

"Были детальнейшим образом проанализированы и рассмотрены важнейшие вопросы современной работы и дальнейшего укрепления связей между нашими народами", — заявил Лукашенко.

Глава государства отметил, что отношения с Москвой складываются не всегда гладко.

"Но скажите, где и у кого все было гладко?" — спросил он.

"И я вчера уже после проведения всех мероприятий руководству России сказал, что это первое в истории подобное мероприятие, где мы были действительно братьями, где мы решили практически все вопросы, которые стояли и оставались в повестке дня", — отметил белорусский президент.

По его словам, счастье народам двух стран принесут только совместные усилия. "После этих неимоверных санкций и давления со всех сторон мы наконец поняли, что надо рассчитывать только на себя. Счастье нашим народам принесут только наши совместные усилия. И больше ничего", — сказал Лукашенко.