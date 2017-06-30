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Лукашенко рассказал о братской встрече в Москве

01.07.2017 17:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июл — Sputnik. Беларусь и Россия на заседании ВГС Союзного государства в Москве 30 июня решили практически все вопросы, которые стояли на повестке дня двусторонних отношений, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко рассказал о братской встрече в Москве
© Sputnik Екатерина Штукина
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В субботу белорусский лидер принял участие в торжественном собрании по случаю Дня Независимости, который республика отметит 3 июля.

"Были детальнейшим образом проанализированы и рассмотрены важнейшие вопросы современной работы и дальнейшего укрепления связей между нашими народами", — заявил Лукашенко.

Глава государства отметил, что отношения с Москвой складываются не всегда гладко.

"Но скажите, где и у кого все было гладко?" — спросил он.

"И я вчера уже после проведения всех мероприятий руководству России сказал, что это первое в истории подобное мероприятие, где мы были действительно братьями, где мы решили практически все вопросы, которые стояли и оставались в повестке дня", — отметил белорусский президент.

По его словам, счастье народам двух стран принесут только совместные усилия. "После этих неимоверных санкций и давления со всех сторон мы наконец поняли, что надо рассчитывать только на себя. Счастье нашим народам принесут только наши совместные усилия. И больше ничего", — сказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент отметил, что Беларусь и Россия после санкций и давления со всех сторон мы наконец поняли, что надо рассчитывать только на себя.

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