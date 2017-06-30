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Певицу Бьянку не пустили на Украину
01.07.2017 19:46 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июл — Sputnik. Украинские пограничники отказали R&B-певице Татьяне Липницкой (сценический псевдоним — Бьянка) во въезде на Украину, певица должна была дать концерт в Одессе. Об этом Бьянка сообщила в своем Instagram.
В своем аккаунте Бьянка разместила фото страницы паспорта, на которой стоит штамп "Отказано во въезде на Украину".
Артистка запрет на въезд в соседнюю страну связывает с тем, что она посещала Крым.
Певица вместе с тем отметила, что она аполитична и не является сторонницей никаких партий. Бьянка подчеркнула, что ее выступление в Крыму "было таким же старательным и искренним как и предыдущие 50".
"Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают, что я шесть лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперек всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на украинском (поскольку неплохо знаю язык) и считаю Украину своей родиной не меньше, чем Беларусь и Россию", — написала певица в социальной сети.
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире украинских телеканалов заявил, что Бьянке запрещен въезд на Украину на три года из-за того что она посещала Крым без согласования с Киевом.
Это не первый случай, когда украинские власти запрещают въезд в страну российским исполнителям. Одним из самых резонансных стал
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Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире украинских телеканалов заявил что Бьянке запрещен въезд на Украину на три года...
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