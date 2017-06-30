Певицу Бьянку не пустили на Украину

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Украинские пограничники отказали R&B-певице Татьяне Липницкой (сценический псевдоним — Бьянка) во въезде на Украину, певица должна была дать концерт в Одессе. Об этом Бьянка сообщила в своем Instagram.

В своем аккаунте Бьянка разместила фото страницы паспорта, на которой стоит штамп "Отказано во въезде на Украину".

Артистка запрет на въезд в соседнюю страну связывает с тем, что она посещала Крым.

Певица вместе с тем отметила, что она аполитична и не является сторонницей никаких партий. Бьянка подчеркнула, что ее выступление в Крыму "было таким же старательным и искренним как и предыдущие 50".

"Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают, что я шесть лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперек всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на украинском (поскольку неплохо знаю язык) и считаю Украину своей родиной не меньше, чем Беларусь и Россию", — написала певица в социальной сети.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире украинских телеканалов заявил, что Бьянке запрещен въезд на Украину на три года из-за того что она посещала Крым без согласования с Киевом.

Это не первый случай, когда украинские власти запрещают въезд в страну российским исполнителям. Одним из самых резонансных стал инцидент с Юлией Самойловой, которую не пустили на конкурс "Евровидение-2017" в Киеве . По информации СБУ певица незаконно посетила Крым несколько лет назад. В связи с этим Россия отказалась от участия в конкурсе и не транслировала его. На этой неделе стало известно, что Европейский вещательный союз (EBU) наложил "крупный штраф" на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины из-за запрета на выступление Самойловой.