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Лукашенко с Днем Независимости поздравили Папа Римский и Елизавета II

01.07.2017 21:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июл — Sputnik. Поздравления с Днем Независимости  от руководителей зарубежных государств, политиков поступают в адрес белорусского президента Александра Лукашенко, сообщил телеканал ОНТ.

Лукашенко с Днем Независимости поздравили Папа Римский и Елизавета II
© Фото: пресс-служба президента РБ
Лукашенко о национальной идее, ВГС в Москве и отношениях с Западом

В Беларуси день Независимости отмечается 3 июля и является главным государственным праздником. В этот день в центре Минска проходит военный парад, на котором присутствует  высшее руководство страны.

По данным телеканала, к вечеру 1 июля поздравительные послания получены от многих руководителей стран СНГ, Европейского союза и других зарубежных лидеров. В частности, поздравления направили Папа Римский Франциск, Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, Император Японии Акихито, Король Швеции Карл XVI Густав, Король Иордании Абдалла II.

Также главу белорусского государства поздравили президенты России, Украины, Молдовы, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Германии, Болгарии, Венгрии, Румынии, ОАЭ, Индии, Вьетнама, Монголии, ЮАР, Алжира, Председатель Государственного Совета и Совета Министров Кубы, генерал-губернаторы Канады и Австралийского Союза.

 
Теги: Минск
 
 
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Также главу белорусского государства поздравили президенты России, Украины, генерал-губернаторы Канады и Австралийского Союза.

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