Лукашенко о национальной идее, ВГС в Москве и отношениях с Западом

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что творцом независимости страны может быть только сам народ, коллективный разум и лидеры государства.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко поздравил белорусов и рассказал, что им не нужно

В субботу во Дворце Республики в Минске состоялось торжественное собрание по случаю Дня Независимости, который страна отметит 3 июля. В праздничном мероприятие участие принял глава государства. Президент выступил с речью перед собравшимися в зале ветеранами ВОВ, представителями общественности и дипкорпуса.

"Были мужественные, порой утопичные попытки самоопределения. Некоторые деятели, одухотворенные высокими идеями, так и не поняли того, что независимость и свободу войска кайзеровской Германии не принесут никогда. Ее творцом может быть только сам народ, его воля, коллективный разум и его лидеры", — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что идея национального государства проходила красной нитью через все поколения.

"Каждый непростой период обогащал эту идею своим содержанием, сохранял и укреплял ее, давал силы для нового этапа развития", — сказал президент.

О Белорусской ССР

Существование БССР глава государства назвал важным историческим периодом. По его мнению, несмотря на то, что республика-партизанка в составе Советского Союза не была по-настоящему суверенным государством, но имела многие атрибуты белорусской государственности.

Лукашенко отметил, что на этой основе был сформирован каркас независимой Беларуси. "Становлению молодой советской республики способствовали массовый энтузиазм, интенсивное строительство и культурные свершения", — отметил белорусский лидер.

По его словам, это развитие прервала вероломная агрессия нацистской Германии. "Признавая судьбоносную роль освобождения страны от фашистских захватчиков, мы приурочили главный государственный праздник — День Независимости Республики Беларусь — именно к 3 июля", — подчеркнул он.

О партнерах

Лукашенко считает, что наличие надежных партнеров и союзников делает устойчивее независимость страны. По его мнению, Беларуси в современных условиях в одиночку не выжить, "поэтому Беларусь является сторонником межгосударственных интеграционных процессов".

Речь идет о двусторонних отношениях Беларуси и России, взаимовыгодное сотрудничество которых охватывает все сферы жизни двух стран.

Он отметил важность сотрудничества Беларуси с Поднебесной.

"И это просто удивительно, просто счастье, что мы с этой величайшей империей, которая выходит на первое место в мире, установили такие дружественные отношения. Они практически на уровне нашей России", — сказал Лукашенко, отметив, что есть прогресс и в отношениях с США и ЕС.

О московских братьях

Президент также отметил, что удовлетворен результатами встреч в Москве, где 30 июня прошло заседание ВГС Союзного государства, а также его встреча с президентом Владимиром Путиным.



© Sputnik Сергей Гунеев Лукашенко рассказал о братской встрече в Москве

Он признал, что возникают вопросы во взаимоотношениях с братской Россией. "И я вчера уже после проведения всех мероприятий руководству России сказал, что это первое в истории подобное мероприятие, где мы были действительно братьями, где мы решили практически все вопросы, которые стояли и оставались в повестке дня", — отметил белорусский президент.

"После этих неимоверных санкций и давления со всех сторон мы наконец поняли, что надо рассчитывать только на себя. Счастье нашим народам принесут только наши совместные усилия. И больше ничего", — сказал Лукашенко.

Про экономику

Лукашенко отметил, что экономика Беларуси начала, хоть и осторожно, но выходить на положительную динамику .

"Результаты последних месяцев показывают, что экономика страны очень медленно и осторожно выходит на нужную для нас положительную динамику", — заметил глава государства.

По словам Президента, сегодня в Беларуси делается ставка на экономику знаний. "Наша амбициозная, но достижимая цель — создать IT- страну. Решение данной задачи позволит нам сделать Беларусь еще более современной и процветающей", — отметил он.

Про "оборонку"

Лукашенко отметил важность укрепления обороноспособности страны в современных условиях, когда в мире существует угроза терроризма, в разных регионах вспыхивают вооруженные конфликты.



© Sputnik / Виктор Толочко Президент: важно укреплять оборонную мощь Беларуси

Президент признал, что государству приходится выделять немалые деньги на военно-промышленный комплекс, но оно не изменит свою позицию в этом вопросе.

"Как вы понимаете, это не дешево. И как бы нам ни было трудно, как бы ни было тяжело, не дай бог последние рубль и копейку отдавать на снаряды и оружие. Поэтому сегодня, я понимаю — непросто, трудно, но мы вынуждены заниматься обороной и безопасностью", — сказал он.

"Мы делаем все, чтобы наша армия стала еще более современной и сильной. На равных разговаривают только с теми государствами, которые способны за себя постоять. Это доказано нашей историей. Именно поэтому мы всеми силами будем беречь и защищать суверенитет и территориальную целостность белорусского государства", — заявил белорусский лидер.

Про Чернобыль

Реабилитация пораженных Чернобылем территорий является одним из самых важных достижений, считает Лукашенко.

"Это наш трагический опыт, которым сегодня пользуется вся планета.

Белорусам, принявшим основной удар этой аварии, пришлось в одиночку ликвидировать ее тяжелейшие последствия. Ситуация казалась безысходной. Но мы не опустили руки", — отметил глава государства.

Он напомнил, что многие сомневались, утверждали, что это пустая трата сил, времени и средств. "И что греха таить, для многих наших соотечественников эта трагедия стала политической картой в их политической судьбе", — заметил президент.