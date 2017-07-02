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Посольство Украины готовит ноту из-за "разворота" журналистки на границе

02.07.2017 21:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июл – Sputnik. Посольство Украины в Беларуси готовит ноту по поводу запрета въезда в республику журналистки газеты "Украинская правда" Оксаны Коваленко, сообщила вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Посольство Украины готовит ноту из-за "разворота" журналистки на границе
© Фото: Facebook / Оксана Коваленко
Украинскую журналистку Оксану Коваленко не пустили в Беларусь

Коваленко сняли с поезда 2 июня белорусские пограничники в пункте пропуска "Терюха". Сотрудницу СМИ без объяснения причин не пропустили в Беларусь, она была вынуждена вернуться в Украину.

"Нашего полку прибыло. Я единственная, у кого после скандала есть бумажка, что в Беларусь могу въезжать, а в РФ запрещено. Но наше посольство ноту о запрете въезда журналиста сделает", – сообщила Геращенко.

Известно, что Коваленко ехала в Минск по личным делам. В столице Беларуси она также хотела посетить Северное кладбище, где был похоронен белорусский журналист Павел Шеремет, убитый в Киеве в прошлом году.

Ирина Геращенко 26 апреля 2016 года была на несколько часов задержана на белорусской границе, так как ее фамилия находилась в списках "невъездных" в республику. Позднее Геращенко разрешили въезд – ей поступило письмо начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексея Бегуна, в соответствии с которым ее фамилия была исключена из списка лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.

 
Теги: Минск
 
 
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В столице Беларуси гражданка Украины хотела посетить Северное кладбище, где был похоронен белорусский журналист Павел Шеремет, убитый в Киеве в 2016 году.

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