МИНСК, 2 июл – Sputnik. Посольство Украины в Беларуси готовит ноту по поводу запрета въезда в республику журналистки газеты "Украинская правда" Оксаны Коваленко, сообщила вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Коваленко сняли с поезда 2 июня белорусские пограничники в пункте пропуска "Терюха". Сотрудницу СМИ без объяснения причин не пропустили в Беларусь, она была вынуждена вернуться в Украину.

"Нашего полку прибыло. Я единственная, у кого после скандала есть бумажка, что в Беларусь могу въезжать, а в РФ запрещено. Но наше посольство ноту о запрете въезда журналиста сделает", – сообщила Геращенко.

Известно, что Коваленко ехала в Минск по личным делам. В столице Беларуси она также хотела посетить Северное кладбище, где был похоронен белорусский журналист Павел Шеремет, убитый в Киеве в прошлом году.

Ирина Геращенко 26 апреля 2016 года была на несколько часов задержана на белорусской границе, так как ее фамилия находилась в списках "невъездных" в республику. Позднее Геращенко разрешили въезд – ей поступило письмо начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексея Бегуна, в соответствии с которым ее фамилия была исключена из списка лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.