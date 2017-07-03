|
Как Беларусь собирается заработать на сессии ПА ОБСЕ
04.07.2017 10:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июл — Sputnik. Минск готовится принимать летнюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ — она откроется в белорусской столице 5 июля.
© Sputnik Алексей Никольский
Минская сессия ПА ОБСЕ пройдет под лозунгом "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ".
Почему выбрали Минск?
Как считает спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко, выбор Минска для проведения летней сессии ПА ОБСЕ говорит о признании той роли, которую играет Беларусь в
"Сегодня именно недостаток доверия — главная причина того, что страны не могут обеспечить своим людям безопасность, стабильность и мир. Надо садиться и договариваться, Беларусь может быть идеальным мостом между Востоком и Западом", — считает председатель Палаты представителей.
К проведению сессии все готово
Основным местом проведения мероприятия сессии ПА ОБСЕ станет "Президент-отель" в центре белорусской столицы, Однако церемония открытия, в которой примет участие и белорусский президент, состоится во Дворце независимости.
© Sputnik Алексей Никольский
Накануне "длинных выходных" спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что в Минске все готово для проведения мероприятия столь высокого уровня.
"Все готово, мы полностью готовы к проведению летней сессии ПА ОБСЕ", — сказал Андрейченко в эфире телеканала "Беларусь 1".
Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси также рассказал, что в финансовом плане проведение сессии ПА ОБСЕ — дорогостоящее мероприятие.
"Это недешевое мероприятие. Что касается проживания и питания — это не белорусские вопросы, это все на себя берет ПА ОБСЕ и участники. Поэтому это мероприятие даже выгодно Беларуси, гостиничному комплексу, предприятиям общепита и транспорта, потому что все расходы будут оплачиваться участниками", — добавил он.
Что будут обсуждать?
По словам Андрейченко, белорусская сторона подготовила проект резолюции по борьбе с появлением новых и распространением уже существующих психоактивных веществ. "Этот проект поддержали 20 стран, 44 депутата, поэтому мы считаем, что наша резолюция должна быть включена в повестку. Ну и мы поддержим тоже ряд резолюций. В первую очередь — российскую, которая направлена на борьбу с терроризмом, резолюцию США, которая направлена на борьбу с сексуальной эксплуатацией детей", — сказал спикер нижней палаты парламента.
© Sputnik / Виктор Толочко
О повестке дня сессии говорилось и на встрече Андрейченко с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которая прошла 20 июня.
"Недостаток доверия — главная причина того, что страны не могут обеспечить для своих людей такие базовые ценности, как мир, стабильность и благополучие. Эти вопросы будут в центре внимания сессии, как и борьба с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией. Будет обсуждаться
Он также отметил, что самая большая делегация, которая приедет на сессию в Минск, — из США, она насчитывает 49 депутатов, из Германии прибудут 20 депутатов, из Италии и России — по 24 депутата.
Подготовкой мероприятия занимается секретариат Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
К недружественным мнениям в Минске готовы
Для участия в сессии ПА ОБСЕ в Минск уже приехали многие европарламентарии и представители международных организаций. В их числе — спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Миклош Харашти.
Харашти, мандат которого официальный Минск не признает, прибыл в качестве приглашенного эксперта, а не спецдокладчика, но он все равно намерен озвучить свое
Спецдокладчик ООН высказал надежду, что участие в таком мероприятии, как сессия ПА ОБСЕ, станет первым шагом к признанию официальным Минском его мандата странового спецдокладчика ООН.
© Sputnik / Виктор Толочко
Между тем, спикер нижней палаты белорусского парламента Андрейченко отметил, что в ходе дискуссий сессии ПА ОБСЕ могут звучать и недружественные Беларуси мнения и высказывания. Он выразил надежду, что сессия должна пройти в конструктивном ключе. Тем не менее, в Минске понимают, что на сессию прибудут депутаты, которые состоят в различных политических партиях и имеют разную политическую ориентацию.
"Мы допускаем и готовы к тому, что могут быть различные выпады недружественные в адрес Беларуси. Европа всегда неоднозначна к нам. Это уже стало традицией европейских государств обвинять нас в том, что у нас нарушаются права человека, что мы не по тем законам живем и так далее. Но мы — нормальные ученики, и какой-либо шантаж здесь, угрозы, провокации — это просто путь в никуда", — сказал Андрейченко.
Что покажут евродепутатам
По словам спикера, культурная программа предусматривает знакомство высоких гостей с основными историческими достопримечательностями Беларуси. Им покажут Мирский и Несвижский замки, отведут в музей истории Великой Отечественной войны в Минске. Планируется также
"Мы хотим показать нашу страну, достижения и возможности, чтобы у депутатов остались хорошие впечатления и они бы захотели еще раз приехать", — сказал Андрейченко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Республика рассчитывает как на политические дивиденды, так и на прибыль для гостиниц, транспорта и общепита.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии