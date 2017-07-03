Как Беларусь собирается заработать на сессии ПА ОБСЕ

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Минск готовится принимать летнюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ — она откроется в белорусской столице 5 июля.



© Sputnik Алексей Никольский Лукашенко примет участие в минской сессии ПА ОБСЕ

Минская сессия ПА ОБСЕ пройдет под лозунгом "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ". Участие в сессии ПА ОБСЕ уже подтвердил президент Беларуси Александр Лукашенко . Для участия в сессии прибудут около 700 политиков из 57 стран мира. Ожидается, что по итогам сессии подпишут Минскую декларацию, которая станет рекомендацией для всех стран Организации.

Почему выбрали Минск?

Как считает спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко, выбор Минска для проведения летней сессии ПА ОБСЕ говорит о признании той роли, которую играет Беларусь в обеспечении безопасности и сотрудничества в Европе . Кроме того, подчеркнул он, Беларусь проводит политику, которая направлена на невмешательство в делах других стран, неукоснительно исполняет свои обязательства. "Немаловажную роль сыграло и то, что в нашей стране мир, гражданская стабильность и безопасность. Наша страна является донором безопасности для европейских государств. Парламенты первого и второго созыва восстановили наш статус в парламентском сообществе. Наша группа — одна из самых активных в ПА ОБСЕ, по нашей инициативе был принят ряд важнейших деклараций", — сказал Андрейченко в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Сегодня именно недостаток доверия — главная причина того, что страны не могут обеспечить своим людям безопасность, стабильность и мир. Надо садиться и договариваться, Беларусь может быть идеальным мостом между Востоком и Западом", — считает председатель Палаты представителей.

К проведению сессии все готово

Основным местом проведения мероприятия сессии ПА ОБСЕ станет "Президент-отель" в центре белорусской столицы, Однако церемония открытия, в которой примет участие и белорусский президент, состоится во Дворце независимости.



© Sputnik Алексей Никольский Лукашенко видит новые возможности участия Беларуси в евроинтеграции

Накануне "длинных выходных" спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что в Минске все готово для проведения мероприятия столь высокого уровня.

"Все готово, мы полностью готовы к проведению летней сессии ПА ОБСЕ", — сказал Андрейченко в эфире телеканала "Беларусь 1".

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси также рассказал, что в финансовом плане проведение сессии ПА ОБСЕ — дорогостоящее мероприятие.

"Это недешевое мероприятие. Что касается проживания и питания — это не белорусские вопросы, это все на себя берет ПА ОБСЕ и участники. Поэтому это мероприятие даже выгодно Беларуси, гостиничному комплексу, предприятиям общепита и транспорта, потому что все расходы будут оплачиваться участниками", — добавил он.

Что будут обсуждать?

По словам Андрейченко, белорусская сторона подготовила проект резолюции по борьбе с появлением новых и распространением уже существующих психоактивных веществ. "Этот проект поддержали 20 стран, 44 депутата, поэтому мы считаем, что наша резолюция должна быть включена в повестку. Ну и мы поддержим тоже ряд резолюций. В первую очередь — российскую, которая направлена на борьбу с терроризмом, резолюцию США, которая направлена на борьбу с сексуальной эксплуатацией детей", — сказал спикер нижней палаты парламента.



© Sputnik / Виктор Толочко Политолог: сессия ПА ОБСЕ в Минске – жест вежливости

О повестке дня сессии говорилось и на встрече Андрейченко с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которая прошла 20 июня.

"Недостаток доверия — главная причина того, что страны не могут обеспечить для своих людей такие базовые ценности, как мир, стабильность и благополучие. Эти вопросы будут в центре внимания сессии, как и борьба с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией. Будет обсуждаться ситуация в Украине , на Ближнем Востоке", — сообщил Андрейченко.

Он также отметил, что самая большая делегация, которая приедет на сессию в Минск, — из США, она насчитывает 49 депутатов, из Германии прибудут 20 депутатов, из Италии и России — по 24 депутата.

Подготовкой мероприятия занимается секретариат Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

К недружественным мнениям в Минске готовы

Для участия в сессии ПА ОБСЕ в Минск уже приехали многие европарламентарии и представители международных организаций. В их числе — спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Миклош Харашти.

Харашти, мандат которого официальный Минск не признает, прибыл в качестве приглашенного эксперта, а не спецдокладчика, но он все равно намерен озвучить свое мнение о правах человека в Беларуси во время ПА ОБСЕ , сообщил незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".

Спецдокладчик ООН высказал надежду, что участие в таком мероприятии, как сессия ПА ОБСЕ, станет первым шагом к признанию официальным Минском его мандата странового спецдокладчика ООН.



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Между тем, спикер нижней палаты белорусского парламента Андрейченко отметил, что в ходе дискуссий сессии ПА ОБСЕ могут звучать и недружественные Беларуси мнения и высказывания. Он выразил надежду, что сессия должна пройти в конструктивном ключе. Тем не менее, в Минске понимают, что на сессию прибудут депутаты, которые состоят в различных политических партиях и имеют разную политическую ориентацию.

"Мы допускаем и готовы к тому, что могут быть различные выпады недружественные в адрес Беларуси. Европа всегда неоднозначна к нам. Это уже стало традицией европейских государств обвинять нас в том, что у нас нарушаются права человека, что мы не по тем законам живем и так далее. Но мы — нормальные ученики, и какой-либо шантаж здесь, угрозы, провокации — это просто путь в никуда", — сказал Андрейченко.

Что покажут евродепутатам

По словам спикера, культурная программа предусматривает знакомство высоких гостей с основными историческими достопримечательностями Беларуси. Им покажут Мирский и Несвижский замки, отведут в музей истории Великой Отечественной войны в Минске. Планируется также посещение мемориального комплекса "Хатынь" .

"Мы хотим показать нашу страну, достижения и возможности, чтобы у депутатов остались хорошие впечатления и они бы захотели еще раз приехать", — сказал Андрейченко.